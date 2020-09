Clotilde Armand: „Afacerea Bechtel a fost o afacere pentru guvernul Năstăse, în nici într-un caz pentru mine”

Clotilde Armand este europarlamentar și candidată a Alianței USR PLUS, sprijinită de PNL, la Primăria Sectorului 1.

Ați candidat și în 2016 la funcția de primar al Sectorului 1 și ați pierdut la o diferență foarte mică. De ce credeți că aveți șanse mai mari acum ?

Am pierdut atunci, în 2016, în condiții suspecte, iar cererea de renumărare a voturilor în secțiile unde nu am avut observatori mi-a fost respinsă. Eram susținută de un partid neparlamentar care nu avea delegați în toate secțiile și nici dreptul la reprezentanți în birourile electorale. Spre deosebire de atunci, azi sunt susținută nu numai de USR, dar și de PLUS și de PNL, împreună suntem forța care va conduce România după alegerile din decembrie 2020.

Spuneți că în această campanie suferiți atacuri mai mari. Numele vă este asociat în mod repetat de afacerea Bechtel, singură ați declarat că regretați acest contract ?

Haideți să spunem lucrurile în mod clar: contractul Bechtel a fost semnat de guvernul Năstase. Afacerea Bechtel a fost o afacere pentru guvernul Năstase, în nici într-un caz pentru mine. Nu am nicio legătură cu această firmă. Pretinsa mea implicare în afacerea Bechtel ține de un stil periculos de jurnalism, bazat în cea mai bună variantă pe neglijență și lipsă de documentare, în cea mai gravă pe un comportament fără urmă de deontologie.

Această calomnie a fost rostogolită în presa și televiziunile partidelor din sistem. Am explicat foarte clar, pe pagina personală de facebook dar și în presă, atât cât am avut ocazia, că nu numai că nu am fost implicată în niciun fel în afacerea Bechtel, dar nici măcar nu am cunoscut vreodată vreo persoană din cadrul acelei companii! Este o invenție odioasă. Orice crimă se petrece într-un anumit timp și loc. Care ar fi fost momentul și locul când aș fi putut fi implicată în afacerea Bechtel? Calomniatorii nu precizează aceste “detalii”.

În mod ironic, o nouă calomnie proaspăt lansată la adresa mea, cea privind activitatea la Distrigaz, o expune ca falsă pe cea privind Bechtel. Întrucât lucram la gaze, cum aș fi putut să fiu implicată în vreun fel în afacerea Bechtel?!

Este adevărat că regret că România a suferit din această afacere deoarece iubesc România, deoarece regret că și copiii mei vor plăti și ei pierderile suferite, laolaltă cu toți românii. Declarația aceasta mi-a fost însă răstălmăcită, cu rea credință, ca și cum mi-aș fi recunoscut eu personal vreo vină, ignorând toate dezmințirile mele: oameni buni, nu eram acolo, nu aveam cum să fiu implicată!

Multă lume se întreabă ce ați realizat ca europarlamentar și de ce renunțați la acest mandat pentru funcția de primar, mult mai puțin plătită?

În cele 15 luni de mandat de europarlamentar am luptat pentru țara mea, România, mai mult decât au făcut toți europarlamentarii PSD adunați la un loc. Am sprijinit demersurile Parchetului european din poziția de membru al Comisiei pentru Buget, am publicat intens în presa occidentală articole în care apăr interesele României, în care numele țării noastre apare sub o imagine pozitivă. Vorbim de ziare importante cu impact în opinia publică: de la Financial Times, Le Monde până la Frankfurter Allgemeine Zeitung. Zilele trecute, ziarul Libération din Franța mi-a publicat încă un articol despre situația îngrijorătoare creată de plecarea medicilor români către țările occidentale. Acestea sunt activități tangibile în serviciul României.

Pe partea financiară, am avut dintotdeauna o viață confortabilă pentru că așa este normal pentru cineva cu studiile mele în lumea din care provin. Am studiat la faimoasa școală de ingineri Ecole Centrale din Paris și am un Master la MIT. Soțul meu a adus României o medalie de aur la olimpiada internațională de matematică, și-a obținut doctoratul la MIT și apoi m-a adus în România. Este un matematician respectat - și bine plătit, considerăm noi - la Institutul de Matematică al Academiei Române.

Nu mă voi plânge atunci când salariul meu va ajunge la “numai” 10.000 lei pe lună, ar fi strigător la cer, doar 95% din români trăiesc cu mai puțini bani!

Ce veți schimba în mod fundamental în gestionarea Primăriei S1?

În locul unei primării de tip bolșevic voi construi o primărie cu suflu occidental. Asta așteaptă de la mine votanții. Aproape toți au fost “afară” și își doresc respectul occidental către cetățeni.

Cu ce proiecte veți începe mandatul la Primărie?

Cadastrarea domeniului public, construcția de la zero a spitalului multidisciplinar de urgență sabotat de primarul PSD, modernizarea școlilor și grădinițelor la standarde europene, asfaltarea străzilor de pământ, parcări subterane, reamenajarea salbei de lacuri la care nu avem acum acces - Străulești, Grivița, Băneasa, colectarea selectivă a deșeurilor, tratarea și reciclarea și închiderea gropii de gunoi de la Chiajna. În 4 ani îmi propun să plantăm 50.000 de copaci în Sectorul 1 contra poluării, vreau să începem plantarea chiar din octombrie. Sunt proiecte în mare parte deja votate în Consiliul local, dar nerealizate.

În câteva cuvinte, ce obiective aveți pentru următorii 4 ani?

Vom aduce Sectorul 1 la nivelul marilor capitale europene. Ne dorim un sector mai verde, mai sigur, mai bine organizat, cu infrastructură de sănătate și de educație de calitate, dinamic economic, solidar, liber la sport, cu deschidere culturală, bazat pe o administrație transparentă și digitalizată. Vom îndrepta toate resursele disponibile din buget și vom atrage fonduri europene pentru a schimba viața locuitorilor prin investiții masive în toate domeniile pe care le-am enumerat.

Suntem primăria cu cel mai mare buget din țară, dar avem cele mai multe străzi neasfaltate, școlile nu au autorizație ISU, spitalele sunt în stare foarte proastă, iar spațiile verzi și bazele sportive sunt amenințate de construcții haotice de blocuri. Pentru mine, Sectorul 1 va fi un mare șantier de care va trebui să mă ocup în ritm accelerat pentru a-l preda locuitorilor.

Dacă nu veți fi aleasă primar ce veți face?

De data asta vom învinge ! Trebuie doar să ne mobilizăm masiv la vot pe 27 septembrie.

Adevărul despre afacerea Bechtel:



Program de guvernare locală USR PLUS Sector 1 AICI