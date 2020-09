Cristian Băcanu, plângere penală la DNA pe numele lui Daniel Florea, pentru mită electorală

Cristian Băcanu, candidat din partea PNL-USR-PLUS la Sectorul 5, anunță că a depus plângere penală pe numele actualului primar al sectorului 5, Daniel Florea. Edilul este acuzat de mită electorală, mai precis că încearcă să „cumpere voturi dinainte”.

Cristian Băcanu: „Prin vot, cetățenii transferă dreptul lor de a decide în numele lor acelora care au soluții pentru problemele complexe ale societății. Prin vot, cei aleși își asumă responsabilitatea să lucreze în beneficiul celor care i-au votat, să le reprezinte interesele și să se asigure că viața cetățenilor este mai bună. Dacă acest echilibru fragil este încălcat, dacă votul cetățenilor este cumpărat dinainte, buna guvernare este pusă în pericol.

Politicienii care ajung în funcții cumpărând voturi au tot interesul să nu ridice nivelul de trai al cetățenilor, pentru a fi aleși și data viitoare în aceleași condiții. Degrevați de responsabilitatea de a lucra în beneficiul celor care i-au ales, politicenii care ajung în funcții dând mită electorală sunt preocupați doar să acumuleze bani negrii pentru voturile viitoare și deturnează fondurile publice de la investiții, la acțiuni de imagine fastuoase la adăpostul cărora pot fura în liniște.

Cel care primeste o pungă de făină, o găleată, un cupon de cumpărături sau o excursie la băi în schimbul votului, să nu se mire dacă viața lui nu se va schimba în bine după alegerea făcută. Prin gestul său de a lua astăzi mita electorală - căci în definitiv asta este, orice cuvinte am folosi să cosmetizăm realitatea - și-a vândut dreptul de a trăi mai bine mâine. Și nu doar dreptul lui de a trăi mai bine, ci și dreptul celorlați, a celor care aleg să nu se implice, care spun că votul lor liber nu are cum să se învingă voturilor cumpărate, care închid ochii când văd cum viitorul lor este tranzacționat de politicieni corupți și de cetățeni disperați.

Eu am ales să mă implic și să trag un semnal de alarmă. Am decis să nu admit ca viitorul cetățenilor sectorului 5 să fie cumpărat de un primar care nu a făcut nimic pentru ei și care a făcut totul pentru cei din gașca lui. Am depus la DNA plângere penală pentru mită electorală împotriva lui Florea.

Nu mă voi opri aici. Voi demasca orice încercare de deturnare a democrației și de cumpărare a voturilor în sectorul 5, pentru că doar așa se poate schimba destinul acestui sector!”

Editor web: Liviu Cojan