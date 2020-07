Elena Lasconi: Alianța pentru susținerea unui singur candidat la primărie din partea USR-PLUS-PNL este o vrăjeală

„Alianța pentru susținerea unui singur candidat la primărie din partea USR-PLUS-PNL este o vrăjeală”, a spus fosta jurnalista Elena Lasconi, candidată din partea USR-PLUS la Primăria Câmpulung Muscel. Ea a făcut un apel la liderii PNL, USR și PLUS în contextul apropierii alegerilor locale și a spus că cei trei trebuie să treacă peste orgoliile și aroganțele filialelor locale și să pună românii pe primul loc, nu partidele.

Elena Lasconi, fostă jurnalistă și candidată la primăria Câmpulung Muscel din partea USR-PLUS, a făcut miercuri seară la Digi24 un apel către Ludovic Orban, Dan Barna și Dacian Cioloș:

„Fac apel la inteligența, dar și la sufletul dumneavoastră, să puneți sufletul înainte de toate cetățenii acestei țări și apoi partidele. Nu mai suntem dispuși să pierdem oameni, deja avem o altă Românie în afara granițelor țării, iar acasă au rămas copii și bătrâni singuri. Vreau să vă spun un singur lucru și adevărat: alianța pentru susținerea unui singur candidat la primărie din partea USR-PLUS-PNL este o vrăjeală! Lucrurile astea se întâmplă peste tot în țară. Nu vă îmbătați cu apă rece - le-aș spune - vă spun acum pe județul Argeș, din cauza orgoliilor și aroganței conducerii filialelor locale o să riscăm să vedem un Argeș roșu. Orașul pe care îl iubesc este în colaps, sunt mii de câmpulungeni plecați la muncă în străinătate, crima organizată este în floare, PSD a distrus Aro și peste 10.000 de oameni și-au pierdut locurile de muncă. Ultimii doi primari, de la PNL și PSD, au apărut la știri pentru fapte penale.”

„PNL Câmpulung a făcut un sondaj de opinie și rezultatul a fost așa: eu - cu 29 de procente, pe locul al doilea - candidatul PSD, actualul primar, cu 25 de procente, și candidatul PNL cu 19 procente. Diferență de zece procente între primul și al treilea. În condițiile astea, PNL Câmpulung ar dori colaborare cu USR Câmpulung doar în condițiile în care ar fi susținut candidatul PNL. Și lucrurile astea se întâmplă peste tot în țară. Nu vor să ia în calcul candidatul cel mai bun din cauza orgoliului și aroganței”, a completat ea.

Claudiu Bleonț, candidat la primăria Beliș din partea PNL, a spus că susține apelul Elenei Lasconi și a dezvăluit că Dan Barna, președintele USR, a fost primul om care l-a contactat după ce a anunțat că vrea să candideze la primărie.

Actorul a spus însă că a ales PNL datorită filialei locale din Cluj: „Știam că pentru comuna aia pot găsi la ei sprijin”, făcând referire la Daniel Buda, Mircea Abrudan și Emil Boc.

„Demersul meu este de la gospodar înspre politic și am plecat pe acest drum ca, imaginea mea, dacă se duce spre vreun partid, să fie întoarsă spre oamenii pe care eu îi voi reprezenta. Dan Barna a înțeles lucru și i-am spus că nu am timp să aștept la 61 de ani. Nu cred că reprezentarea USR în cazul Beliș... acolo este un candidat PLUS, reprezentarea este mică. Eu mă înham la muncă anul ăsta, nu pot să mai aștept patru ani”, a mai spus Claudiu Bleonț.

Apelul său pentru liderii PNL, USR și PLUS este „să-și descopere punctele comune și astea să primeze în acordaj. Descopăr punctul comun și pe ăla-l țin”.

„Ideea e că pierdem vremea, trebuie să ne apucăm de strâns semnături. Trebuie să ne scoatem capul din șireturi și să ne uităm după minge. Mingea acum este câștigarea alegerilor”, a completat Elena Lasconi.

