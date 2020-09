Firea sugerează că va apela la instanță pentru renumărarea voturilor: „Alegerile în București au fost fraudate!”

Gabriela Firea a sugerat miercuri că va apela la instanță pentru a cere renumărarea voturilor, deși PSD nu a depus contestație în acest sens în termenul legal, și spune că Guvernul PNL trebuie să găsească o soluție de renumărare. „Este voința organizatorului”, a spus ea.

„Din respect pentru democrație, cred că Guvernul trebuie să accepte să se numere din nou voturile din București. Dacă acest guvern PNL, care a organizat alegerile, dorește să planeze o suspiciune asupra faptului că în București s-au fraudat alegerile, atunci să nu găsească o soluție de bună voie. Chiar dacă nu mai suntem în termen (de depunerea a contestației – n.red.), este voința organizatorului, deci Guvernul României, să decidă numărarea voturilor în București și în toate cele șase sectoare. Este voința organizatorului”, a spus Gabriela Firea, miercuri, la sediul PSD.

„Noi nu am depus contestația pentru că foarte târziu au fost încărcate toate aceste procese verbale și destul de greu ne-au parvenit”, a mai spus fostul primar general al Capitalei, adăugând că are deja făcută o centralizare pe 3 sectoare unde sunt mari suspiciuni: „Din nefericire, am găsit foarte multe inadvertențe, deficiențe, procese verbale semnate în alb, procese verbale mâzgâlite, completate, modificate, completate cu carioca peste pix, în defavoarea mea. Inadvertențe între cifre dintre procesele verbale din ceea ce era și este pe site-ul AEP”.

„Dacă vrem să apărem în fața cetățenilor ca nișe persoane oneste și care respectăm legea, trebuie făcute toate demersurile. Dacă vom reuși cu renumărarea, dacă nu, în instanță. Pentru că este votul cetățenilor și nu este normal să planeze suspiciuni atât de mari. Dacă este fraudă, așa cum noi credem, măcar s-o scoatem la lumină. Dacă nu este, să spunem că au fost niște erori umane și care oricum nu schimbau ierarhia. Eu oricum am acceptat votul, mi-am strâns lucrurile din birou, nu mă cramponez, nu mă țin de scaun, nu mă leg. Nu-mi pare rău de job, nu-mi pare rău de funcție, îmi pare rău de cetățenii care au votat altceva și a ieșit altceva”, a mai spus Gabriela Firea.

Anterior, ea a scris pe pagina de Facebook: „Alegerile în București au fost fraudate! O spun Orban - groparul PNL, Plicușor - prietenul Câinelui. Am găsit si noi foarte multe nereguli! De ce nu se aprobă renumărarea voturilor???”

Editor : G.C.