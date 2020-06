Gabriela Firea: Mi l-aș dori pe Nicușor Dan viceprimar. Se înțelegea bine cu dl. Bădulescu, mâncau împreună

Gabriela Firea, primarul general al Capitalei, spune că și l-ar dori ca viceprimar pe Nicușor Dan, principalul ei contracandidat, în cel de-al doilea mandat la Primăria Bucureștiului, deși acesta mai mult „chiulea” în cele șase luni cât a făcut parte din Consiliul General. Firea a declarat marți seara la Digi24 că Nicușor Dan are „parțial” niște calități, „ca orice om”, și este convinsă că s-ar înțelege bine și cu viceprimarul Aurelian Bădulescu, pentru că cei doi obișnuiau odinioară să ia masa împreună.

„Aș vrea să fac echipă cu dl. Dan în calitate de viceprimar”, a declarat Gabriela Firea, întrebată dacă va face în continuare echipă cu actualul viceprimar Aurelian Bădulescu, cel care a fost implicat recent într-un scandal cu Nicușor Dan, candidatul unic al opoziției la Primăria Capitalei.

„Da, i-am mai oferit și data trecută, dar ne-a părăsit, a stat doar șase luni în Consiliul General, chiulind mai mult, deci a fost foarte pasager la ședințele de Consiliu General”, a spus Gabriela Firea, confirmând de trei ori că și l-ar dori viceprimar pe Nicușor Dan. „Da, sigur, cred că vom colabora foarte bine”, a adăugat ea.

Întrebată dacă Nicușor Dan are calitățile necesare, Gabriela Firea a răspuns zâmbind: „Parțial. De aceea nici nu poate fi deocamdată primar general. Câteva are. Orice om are câteva calități”, a adăugat ea râzând.

Întrebată dacă Nicușor Dan ar fi mai bun decât Aurelian Bădulescu, Gabriela Firea a spus: „Nu știm asta, trebuie să testăm. Dar să știți că primarul general are doi viceprimari. Deci, încap amândoi”, a adăugat ea. „Dar știți că ei se împăcau foarte bine când dl. Dan prin trecerea sa pasageră la Consiliul General. Mâncau împreună, înainte și după ședința de Consiliu General”, a menționat Gabriela Firea.

La mențiunea că acestea sunt calități umane, ea a comentat: „Da, sunt umane, păi asta spun, că se înțelegeau, deci nu aveau nimic de împărțit și nu transformau lupta politică, nu o duceau și în viața privată”.

Nicușor Dan, care a fost contracandidatul Gabrielei Firea și la alegerile din 2016, dar a ieșit pe locul al doilea, a fost ales în Consiliul General al Municipiului București pe listele Uniunii Salvați Bucureștiul, dar ulterior a candidat la alegerile parlamentare și a devenit deputat USR.

