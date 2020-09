Kelemen Hunor: Riscul de îmbolnăvire cu COVID-19 în secţia de votare nu e mai mare decât atunci când cumperi o pâine

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, i-a încurajat pe alegători să meargă la vot la alegerile locale care se vor desfăşura peste o săptămână şi a explicat că riscul de îmbolnăvire cu noul coronavirus în secţia de votare nu e mai mare decât atunci când „cumperi pâine” sau „bei o bere”, informează Agerpres.

„Eu spun că dacă respectăm regulile în ziua votului, când intrăm în secţia de votare, nu există un risc mai mare decât în momentul în care te duci să cumperi pâine, să cumperi lapte, să bei o bere, nu există risc. În acele patru, cinci, şase minute cât stai în secţia de votare, dacă respecţi regula, nu te îmbolnăveşti”, a declarat Kelemen Hunor.

Liderul UDMR a subliniat faptul că după alegerile parlamentare în România este nevoie de stabilitate politică pentru a putea fi implementate proiecte şi atrase fonduri europene.

„Cred că după alegerile locale, dar mai ales după alegerile parlamentare, România are nevoie de stabilitate politică. Degeaba vom avea la dispoziţie 80 de miliarde de euro, e adevărat cam jumătate sub formă de împrumut, jumătate granturi nerambursabile, dacă nu va exista o stabilitate politică, fiindcă în anii care au trecut am avut la dispoziţie foarte mulţi bani de la Uniunea Europeană şi foarte puţini bani au fost cheltuiţi. Acolo unde autorităţile au fost responsabile, au avut proiecte, am cheltuit banii, acolo unde guvernele succesive au trebuit să cheltuie banii, n-am cheltuit nimic, pe infrastructură mare aproape nimic nu am cheltuit, şi se vede, nu se dezvoltă ţara”, a afirmat liderul UDMR.

Editor : M.L.