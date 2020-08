Liberalii se luptă cu PSD în Chiajna, pentru dreptul de vot

În Chiajna, PNL atacă dur PSD pentru modul în care se îngrădește dreptul de vot pentru noile generații. Primarul PSD-ALDE, Mircea Minea, obliga 13.000 de locuitori să meargă kilometri întregi pentru a vota. PNL ia apărarea locuitorilor din Militari Residence, anunțând că va susține măsuri de sprijin pentru participarea la vot, cerând înființarea unei noi secții suplimentare.

Petre Anghel, candidatul PNL in Chiajna, afirmă ca primarul susținut de PSD și ALDE a mutat secția din apropierea Militari Residence la trei (3!) km distanță, la Liceul Tehnologic Doamna Chiajna. Asta, doar pentru ca sa împiedice votul unor oameni care sigur nu îl vor vota pe primarul actual.

Într-o postare pe pagina sa de Facebook, liberalul anunță că „până în acest moment, primăria nu a făcut niciun demers pentru a pune la dispoziție o sală în această zonă, pentru ca cetățenii să își poată exercita dreptul constituțional.

După 24 de ani de când este la conducerea primăriei Chiajna, Mircea Minea folosește aceleași tactici și mijloace pentru a-și mări șansele de a mai rămâne încă 4 ani în fruntea primăriei. Suntem mulți cei care dorim schimbarea și este momentul să luăm atitudine. Domnule primar, nu îngrădiți dreptul la vot! Nu obstrucționați cetățenii! Legea vă obligă să asigurați secții de vot în proximitatea zonei.”

Nu ar fi prima data cand a facut asa ceva. La alegerile recente, in 2019, votul pentru PSD si ALDE – partidele care il sustin pe primarul in functie – a scazut tot mai mult, aratand ca singura sansa pentru primarul actual este sa blocheze participarea. Nu este o tactica noua, multi primari care se tem de infrangere incercand sa limiteze participarea in numar mare la vot si in alte zone din tara.

PNL anunta, in Chiajna, ca va stimula o participare cat mai mare, incercand sa ajute locuitorii din cartierul Militari Residence sa isi poata exercita in numar mare dreptul de vot.

In context, trebuie stiut ca, in Ilfov, in ultimii ani, cca 100.000 de oameni au venit din Bucuresti in diverse noi cartiere, contribuind la o noua dezvoltare a judetului.

(Articol susținut de Pebloguri.ro)