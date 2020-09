Misterele de la alegerile din Sectorul 1: Cum au apărut mai multe voturi decât votanți?

Președintele Biroului Electoral al Sectorului 1, procurorul Nicolae Sprîncu, a făcut o adresă către Biroul Electoral Central, în care semnalează posibile nereguli în privința numărării voturilor de la alegerile de duminică. El întreabă cum a fost posibilă introducerea în sistem a datelor de la anumite secții de votare, în condițiile în care au fost mai multe voturi exprimate decât numărul de votanți care s-au prezentat la secțiile respective. Pe lângă sesizarea șefului BES1, reprezentanții unor partide politice, în special USR-PLUS și PNL, au semnalat o serie de neconcordanțe între numărătoarea din secțiile de vot și rezultatele încărcate pe site-ul Autorității Electorale Permanente.

„Având în vedere situațiile înregistrate la nivelul Biroului Circumscripției Electorale nr. 1 - Sector 1, cu ocazia verificării proceselor verbale de consemnare a rezultatelor votării în sensul că au fost identificate în urna de voturi mai multe buletine de vot decât persoane ce apar pe lista de semnături, vă rugăm să ne comunicați cum se poate închide o astfel de sectie de votare, deoarece SIMPV nu permite introducerea datelor în sistem.

De asemenea, s-au identificat cazuri în care numărul de buletine de vot nule găsite fizic în dosarele prezentate de președinții secțiilor de votare la Biroul Circumscripției Electorale nr. 1 - Sector 1 este mai mare decât cel menționat în procesul-verbal de consemnare a rezultatelor la punctul d) (dacă se modifică procesul verbal conform celor găsite în dosar numărul buletinelor de vot din urmă este mai mare ca numărul de semnături)”, se arată în adresa trimisă către Biroul Electoral Central.



Alianța USR-PLUS acuză încercări de fraudare a alegerilor din Sectorul 1, după ce un reprezentant al PSD a fost prins cu aproape 500 de procese-verbale asupra sa. Poliția face cercetări în acest caz, semnalat luni de Clotilde Armand.

„Procesele-verbale sunt 473 și în continuare efectuăm cercetări sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria sectorului 1”, pentru acuzația de falsificarea de documente și evidențe electorale, a arătat șeful Poliției Sectorului 1, comisar șef de poliție Ionuț Dana.

Clotilde Armand a relatat luni seară, la Digi24, episodul cu teancul de procese-verbale de la Biroul Electoral de sector, care au fost descoperite în sediul Primăriei Sectorului 1. Ea a spus că, deoarece colegii ei nu aveau dreptul să intre în sediul biroului electoral, stăteau de pază afară.

„Colegii mei au stat aici de pază. Suntem foarte atenți la ce se întâmplă, la voturile adunate aici. Colegii care stăteau de pază - nu aveau dreptul să între în biroul electoral de sector, chiar dacă sunt candidați - au surprins un om care ieșea din Biroul Electoral de sector cu procesele-verbale care consemnează rezultatul numărării voturilor. Un teanc de procese verbale care au fost aduse și am putut intra pentru că Jandarmeria a fost sesizată, au fost aduse la Primăria Sectrorului 1. În aceeași clădire avem și Biroul Electoral de sector, și direcția de salubrizare a Primăriei Sectrului 1. Am putut intra în direcția de salubrizare și am găsit și procese verbale pe jumătate completate, elemente care arătau clar că era sediu de campanie, că erau urmărite voturile pentru fiecare candidat, pungi cu mită electorală”, a declarat Clotilde Armand pentru Digi24.

Posibile nereguli semnalate de partide

Sesizarea președintelui BES1 se adaugă altor posibile nereguli semalate de reprezentanții partidelor politice, în special USR-PLUS și PNL, care acuză că li s-au furat voturi în București.

La una dintre secții, susține deputatul USR Claudiu Năsui, voturile acordate USR-PLUS în procesul-verbal de la secția de vot 127 au ajuns la alt partid în sistemul electronic al Autorității Electorale Permanente, iar USR-PLUS a rămas cu zero.

La secția 759, de asemenea, apar diferențe între cifrele din procesele-verbale din secție și cifrele înregistrate pe site-ul AEP.

La altă secție, 152, procesul-verbal înregistrat pe site-ul AEP nu este semnat de nimeni.

Avocatul lui Daniel Tudorache: Individul cu procesele-verbale a fost „ urmărit, hăituit, agresat”

Mihai Drăgan, reprezentantul juridic al organizației PSD Sector 1 și avocatul lui Dan Tudorache, a declarat marți că incidentul cu procesele-verbale a fost provocat de reprezentanții USR-PLUS, care au fost agresivi cu cel surprins cu teancul de documente. Avocatul mai susține că individul era desemnat de partid să strângă procesele-verbale chiar la sediul Biroului Electoral S1, pentru a le duce la partid, pentru numărarea paralelă.

„În legătură cu incidentul de ieri, legea stabilește că la fiecare secție de votare se întocmește un proces verbal care stabilește ce s-a numărat. Acel proces verbal se întocmește într-un exemplar. Toate exemplarele sunt originale. Un exemplar se transmite la BEC și câte un exemplar pentru fiecare reprezentant al partidelor politice prezenți în secție. Regula este ca fiecare reprezentant în secție a partidului repsectiv, după ce a terminat cu BEC sau cu Biroul Electoral de circumscripție, să se ducă la partid și să predea acel exemplar. Pentru eficiență, noi am preferat ca doi reprezentanți de-ai noștri să strângă aceste procese-verbale chiar la BES 1 și să le transporte la sediul partidului pentru a face încă o numărătoare paralelă și pentru a formula eventualele contestații. La mai puțin de jumătate de oră după momentul în care Daniel Tudorache a anunțat public pe Facebook că din numărătoarea paralelă este câștigător - la momentul respectiv aveam 98% din secții numărate, din ce îmi amintesc - cu 197 de voturi, s-a întâmplat acel incident. Pe stradă, reprezentantul nostru, care era și pe listă și pentru poziția de consilier și transporta acele procese verbale la sediul partidului, a fost oprit de un grup de susținători ai doamnei Armand. Ulterior a apărut și doamna Armand și domnul Tănase Stamule și din ceea ce susține acest domn a fost urmărit, hăituit, agresat, motiv pentru care s-a întors și s-a grăbit în clădirea în care se află și BES și două direcții ale Primăriei S1. A intrat în lift și a încercat să ajungă la etajul 2, unde există această direcție de mediu, sperând că sunt mai multe persoane acolo, pentru că, vă spun foarte sincer, mi-a spus că i-a fost teamă să nu fie bătut. A ajuns sus, ulterior persoanele de la USR-PLUS, respectiv PNL foarte agresive au chemat poliția", a declarat avocatul Mihai Drăgan. Sesizarea președintelui BES1 către BEC privind posibile nereguli. Sursa foto: Facebook Diferențe de cifre între procesele-verbale și raportările AEP, semnalate de partidele politice. Sursa foto: Facebook Diferențe de cifre între procesele-verbale și raportările AEP, semnalate de partidele politice. Sursa foto: Facebook Proces-verbal încărcat în sistemul AEP, fără nicio semnătură. Sursa foto: Facebook

