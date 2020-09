Deputatul Nicuşor Dan, susţinut de PNL şi USR PLUS la Primăria Capitalei, a declarat miercuri că sindicatul Societăţii de Transport Bucureşti ar fi transmis angajaţilor mesaje în care se vorbeşte despre tăierea subvenţiei, iar oamenii sunt îndemnaţi să „nu voteze cu creierul”, scrie Agerpres.

„Am spus de mai multe ori în campania asta că administraţia PSD a folosit fondurile publice şi instituţia publică pentru a-şi face campanie. Am văzut exemplul cel mai elocvent când, inclusiv în această campanie electorală, s-au plătit milioane pentru spoturi în care se preamăreau realizările primarului general. Am văzut asta când viceprimarul a venit cu angajaţi din Poliţia Locală la conferinţele noastre de presă, pentru a ne hărţui. Am văzut când Direcţia de salubritate din Sectorul 5 a făcut acel spectacol grotesc, tot la o conferinţă de presă pe care noi am făcut-o. Vedem astăzi folosirea sindicatului STB în alegerile de duminică. Acesta este un mesaj care a fost, sub diferite variante, transmis angajaţilor din STB de către sindicatul STB”, a arătat deputatul, în cadrul unei conferinţe de presă susţinute la sediul său de campanie.

Alături de el s-a aflat o tablă cu diverse mesaje, iar Nicuşor Dan a precizat că acestea au apărut în cursul zilei de miercuri, în autobaza STB din Militari.

„Se vorbeşte aici încă o dată despre tăierea subvenţiei. Nu am spus niciodată aşa ceva. Dimpotrivă, exact ei sunt cei care nu au plătit subvenţia şi exact din cauza lipsei acestei subvenţii STB este în halul în care este azi. (...) Cum adică 'Nu vota cu creierul?' Cum adică, în 2020, să vii cu mesajul 'Nu vota cu creierul'? Adică să te întorci la 1990, când minerii spuneau - şi o parte din bucureşteni, din păcate - 'Noi muncim, noi nu gândim'. Mai mult de atât: 'Burta simte foamea'. Adică un om este o burtă? La atât se reduce omul în 2020? 'Votează cu cel ce ţi-a dat'. Adică bucureşteanul e unul care stă cu mâna întinsă şi vine un şef şi îi dă? Acesta este bucureşteanul în viziunea acestei administraţii? Nu, suntem în 2020. E vorba de demnitate”, a precizat Nicuşor Dan.

Pe de altă parte, el a prezentat şi un document intern semnat de primarul general, Gabriela Firea, pe 10 august 2018, conform căruia directorii din primărie nu ar fi avut voie să dea informaţii publice consilierilor municipali fără să aibă acceptul edilului general.

„Tot mandatul PSD la Primăria Capitalei a fost o spoială, în care această administraţie nu s-a ocupat de problemele reale ale Bucureştiului şi a încercat, dimpotrivă, pe foarte mulţi bani publici, să prezinte publicului o realitate inventată, în care bucureştenii să constate cât de bine le este, când ei, de fapt, ştiu pe pielea lor că există poluare, că traficul e sufocant şi aşa mai departe. Vă prezint azi un document intern semnat de primarul general, într-o dată simbolică, 10 august 2018. Acest document spune, nici mai mult, nici mai puţin, decât că directorii din primărie nu au voie să dea informaţii publice consilierilor generali fără să aibă acceptul primarului general. Ne-am întors, deci, la epoca 'Cabinetului nr. 2', în care tot ce se întâmplă în ţara asta trebuia să aibă viza de la tovarăşa Elena Ceauşescu”, a declarat Nicuşor Dan.

El a adăugat că, în astfel de condiţii, directorii generali nu pot „să aibă iniţiativă”, iar consilierii generali nu pot lua decizii, deoarece nu au acces la informaţiile publice din primărie.

„Este deci o lege a tăcerii pe care primarul general a impus-o în interiorul Primăriei Generale, tocmai pentru a proiecta pe banii noştri o realitate diferită de cea pe care o trăim cu toţii”, a precizat deputatul.

