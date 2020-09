Nicușor Dan anunță că o dă în judecată pe Gabriela Firea pentru calomnie: „Am atins o caracatiță de interese. Voi continua campania”

Candidatul dreptei la Primăria Capitalei, a anunțat marți, într-o conferință de presă, că o va da în judecată pe Gabriela Firea pentru calomnie, după ce primarul Capitalei a declarat că Nicușor Dan ar fi luat bani pentru a ajuta cetățeni. „Eu știu că ea nu poate să conceapă ca cineva să își dedice 15 ani pentru a apăra cetățenii și nu poate să înțeleagă pentru că nu e în sistemul ei de valori, dar când faci afirmații mincinoase, trebuie să plătăști”, a spus Dan.

„Voi intenta proces civil pentru calomnie, pentru afiramții calomnioase primarului PSD în funcție, Gabriela Firea, care a spus despre mine că am luat bani pentru a ajuta cetățeni. Este o afirmație mincinoasă pentru care va trebui să răspundă”, a declarat acesta.

Nicușor Dan a susținut o conferință de presă în care a explicat înregistrarea în care ar fi intervenit pentru a bloca o demolare ilegală în Parcul Orășelul Copiilor din sectorul 4.

Principalele declarații ale lui Nicușor Dan:

„Un cetățean din scetorul 4 a fost abuzat de primărie, care i-a demolat ilegal proprietatea. Acest fapt a fost constatat prin decizie definitivă de Curtea de Apel București.

În ce a constat abuzul: a fost demolată fără niciun act, fără niciun proiect, o proprietate construită în baza unei autorizații date de Primărie.

Cetățeanul a apelat la mine, parlamentar de București și m-a rugat să îl ajut.

Am mers mai întâi împreună la Avocatul Poporului. Apoi m-am adresat Primăriei sector 4, inclusiv cu 2 materiale scrise, în care i-am atras atenția că vor săvarși un abuz. Nu au răspuns.

Atunci am internveni în litigiu, alături de Asociația Salvați Bucureștiul. Instanța ne-a dat dreptate și a constatant că Primăria a demolat abuziv.

Este obligația mea de parlamentar de a rezolva problemele cetățenilor din circumpscripție. Ce sens ar mai avea audiențele la cabinetul parlamentar?

Mă autodenunț, nu am făcut doar acest gest. Am rezolvat probelmele multor cetățeni care au venit la mine de-a lungul timpului. Am intervenit când primăria refuza RADET-ul, când au vrut să betoneze parcul Cișmigiu. Am mers în instanță de alte zeci de ori cu asociația.

Sunt acuzat că am apărat un interlop. Niciodată la miile de oamnei care au venit la noi, nu am făcut investigații cine sunt oamenii care ne cer ajutorul. Ne-am uitat doar dacă oamenii au sau nu dreptate.

Se spune că acea clădire era oricum ilegală. Așa cum am spus, clădirea avea o autorizație emisă de Primărie în 2013 și în orice sistem de drept o autorizație naște un drept de proprietate. Doar sistemul comunist nu a respectat dreptul de proprietate. Primăria sectorului 4 s-a comportat ca statul comunist”, a declarat Nicușor Dan.

O înregistrare cu Nicușor Dan a apărut luni în spațiul în spațiul public. Înregistrarea conține un dialog între Nicușor Dan și un reprezentant al primăriei Sector 4, în care candidatul dreptei la primărie ar fi încearcat să împiedice o demolare ilegală.

Înregistrarea a fost publicată de Dana Budeanu, o apropiată a Gabrielei Firea.

„Candidatul “Dreptei Aproape Unite” face trafic de influenta si santaj la o primarie de sector, in favoarea unui controversat om de afaceri - considerat chiar interlop -, din cauza implicarii sale in activitati cu droguri, trafic de persoane etc, si care a construit ilegal cladiri (restaurant si casa) in Parcul Tineretului, pe domeniul public”, a scris luni, Gabriela Firea, pe Facebook.

