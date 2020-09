Nicușor Dan: „Azi e ziua de naștere a noului București”. Apel la vigilență pentru numărarea voturilor

Nicușor Dan, candidatul care a câștigat alegerile pentru primăria Capitalei, potrivit exit poll-urilor, spune că acest rezultat reprezintă „ziua de naștere a noullui București”. El a făcut însă un apel la vigilență în ceea ce privește numărarea voturilor.

„Azi e ziua de naștere a noului București. Am încredere că după numărătoarea voturilor voi fi primarul Capitalei și vă garantez că de la momentul învestirii vom începe construcția noului București. Am încredere că majoritatea colegilor noștri din alianța dreptei vor câștiga primăriile de sector și sunt convins că în Consiliul general și consiliile locale ale sectoarelor o să existe o majoritate a PNL și USR PLUS.

El le-a mulțumit celor care l-au votat și le-a dat asigurări celor care nu l-au votat că Bucureștiul va fi și orașul lor.

„Bucureștiul nu e un oraș care să excludă pe cineva. Îi chemăm pe toți să fim parteneri în construcția noului București”, a spus el.

„Îi rog pe reprezentanții PNL și USR PLUS, să fie vigilenți în această seară, până la finalizarea numărării voturilor. Am câștigat cu multă muncă o campanie foarte grea, bucureștenii ne-au dat încrederea lor și avem responsabilitatea ca voturile pe care bucureștenii ni l-eau dat să se regăsească întocmai în procesele verbale”, a mai spus Nicușor Dan.

