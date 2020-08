Nicușor Dan și-a inaugurat sediul de campanie în magazinul București, un simbol al orașului

Nicușor Dan, candidatul independent susținut de PNL și USR PLUS la alegerile pentru funcția de primar general al Capitalei, și-a lansat sediul de campanie în prezența presei, a premierului Ludovic Orban, președinte al PNL, a lui Dan Barna, copreședinte al USR PLUS, și a mai multor voluntari și simpatizanți.

Începând de luni, 24 august, campania candidatului Nicușor Dan va fi coordonată de la sediul aflat în clădirea Magazinului București, a cărei renovare s-a încheiat în luna februarie a acestui an.

Istoria de 90 de ani a Magazinului București

Aflat la capătul dinspre Bulevardul Brătianu a celebrei străzi Lipscani, Magazinul București, unul dintre reperele Capitalei în perioada interbelică, a fost ridicat în 1930 de compania Popp & Bunescu, importantă companie de comerț a acelor ani. După instaurarea regimului totalitar comunist, în 1948, Magazinul București a fost naționalizat, dar a rămas în circuitul comercial al Capitalei, sub numele de Magazin Universal. În perioada post-decembristă clădirea a fost lăsată în paragină. În 2010, ea a fost retrocedată urmașilor familiei Bunescu, iar din 2017 a trecut în proprietatea unor investitori olandezi, care au decis să o renoveze și să redea Bucureștiului unul dintre simbolurile sale.

Nicușor Dan: "Magazinul București este simbolic pentru ceea ce vrem să facem cu Bucureștiul"

Nicușor Dan, Dan Barna și Ludovic Orban au ținut scurte discursuri în prezența presei, a voluntarilor și simpatizanților.

Candidatul dreptei la alegerile pentru Primăria Generală a vorbit despre semnificația simbolică a Magazinului București și a făcut o paralelă între acesta și Capitală: "Este un magazin construit în interbelic și naționalizat în 1948. Refolosit ca magazin în perioada comunistă și lăsat să se distrugă în perioada postcomunistă. Reconstruit, după cum vedeți, de niște investitori privați, este simbolic pentru ceea ce vrem să facem cu Bucureștiul.

Trebuie să reconstruim acest oraș, care a fost distrus și în perioada comunistă și în perioada postcomunistă, pentru că nu suntem decât la 2 ani de 10 august, și, deși suntem la 30 de ani de la Revoluție, o să fie, de fapt, o campanie electorală în care, din nou, va fi o luptă între comunism și anticomunism."

Nicușor Dan a vorbit și despre o altă semnificație a zonei: "Am ales, de asemenea, să ne facem sediul de campanie aici, pentru că suntem, practic, la km 0 al Bucureștiului." și a continuat amintindu-și de ceea ce reprezenta Bucureștiul pe vremuri, în contrast cu situația de acum, după 12 ani de guvernare locală a PSD: "Din păcate, orașul ăsta, după 12 ani de guvernare PSD nu arată deloc a o capitală a României și ceea ce era respect acum câțiva ani, a devenit, cumva, un fel de milă pentru un oraș murdar, un oraș care nu este în stare să aibă o Sală Polivalentă, care nu este în stare să organizeze o competiție serioasă europeană de gimnastică sau, în general, de sport, care nu e în stare să organizeze o mare întâlnire de business."

Nicușor Dan a continuat rechizitoriul la adresa administrației PSD și a încheiat cu o promisiune: "Acesta este Bucureștiul pe care ni-l lasă PSD-ul, acesta este orașul pe care ni-l lasă un primar PSD, care avea toate pârghiile să rezolve marile probleme ale orașului, avea toate pârghiile să facă revoluția în trafic pe care ne-a promis-o, avea toate pârghiile să construiască cele 20 de grădinițe cu fonduri europene.

De fapt, nu a fost în stare, practic, să ia niciun ban european, nu au fost în stare să reabiliteze un kilometru de linie de tramvai, nu a fost în stare să schimbe câțiva kilometri de rețea de termoficare, nu a fost în stare să rezolve marea problemă de poluare a aerului și, acum, ne spune că iubește oamenii și bucureștenii, după ce alaltăieri a fost desemnată numărul doi în PSD, partid de sigla căruia fuge în continuare.

Bucureștenii ne-au cerut să scăpăm orașul de administrația dezastruoasă PSD și am făcut asta. Putem să facem din București orașul de care bucureștenii să fie mândri."

Ludovic Orban: "Guvernul va susține proiectele lui Nicușor Dan"

Președintele Partidului Național Liberal, Ludovic Orban, a remintit de susținerea pe care o are Nicușor Dan din partea forțelor de dreapta nu numai în campania electorală ci și în guvernarea Bucureștiului, dacă acesta va fi ales Primar General în 27 septembrie. Apoi a enumerat proiectele lui Nicușor Dan pe care guvernul le va susține: „Ne angajăm ca alături de Nicușor Dan să finalizăm toate proiectele pe care le considerăm indispensabile, vitale pentru București: Autostrada de Centură a Bucureștiului, inelul verde al Bucureștiului, care să permită reducerea poluării cu praf venit din afara Bucureștiului, alături de celelalte măsuri pentru asigurarea unei calități a aerului cât se poate de bună pentru București. Deasemenea, am discutat cu Nicușor Dan și cu ministrul transporturilor privitor la inelul feroviar. Bucureștiul are un inel feroviar care a fost lăsat în paragină și care poate să constituie o soluție extrem de benefică pentru călătoria pe circumferința Bucureștiului."

Liderul liberal a încheiat printr-un îndemn de a se prezenta la vot adresat bucureștenilor și i-a urat succes lui Nicușor Dan.

Dan Barna: "Astăzi Bucureștiul are șansa să scape de pesedism"

Dan Barna, copreședinte al USR PLUS, a vorbit despre mesajul de unitate pe care îl dau PNL și USR PLUS: Mesajul pe care îl transmitem astăzi pe acest parteneriat pentru București alături de Partidul Național Liberal este unul foarte limpede și foarte explicit: Astăzi Bucureștiul are șansa să scape de pesedism" și despre Nicușor Dan, candidatul care "și-a dedicat literal viața acestui oraș" și care "este mai îndreptățit probabil decât oricine altcineva să fie primarul general al Bucureștiului". A încheiat cu un îndemn pentru bucureșteni de a-l vota pe Nicușor Dan, candidații dreptei la primăriile de sector și listele de consilieri ale USR PLUS și PNL.

La final, Nicușor Dan, Ludovic Orban și Dan Barna s-au fotografiat făcând deja obișnuitul salut al unității, după care au invitat presa la un un tur al sediului de campanie proaspăt inaugurat.