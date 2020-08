PLUS își cere scuze pentru un fake news al organizației de tineret. Aceasta făcuse acuzații mincinoase la adresa Digi24

PLUS a anunțat că își cere scuze pentru un fake news pe care l-a propagat Generația PLUS București, organizația de tineret a partidului, pe pagina sa de Facebok, în care Digi24 era acuzat că a lansat o știre falsă cu privire la retragerea dosarelor de candidatură a alianței USR-PLUS, știre confirmată și de liderii USR.

ACTUALIZARE. Organizația de tineret București a PLUS a publicat un nou mesaj pe Facebook în care se scuză motivând că au fost „luați de val de sângele tânăr fierbinte”. „Nu am intenționat să îi acuzăm (n. red. - pe Digi24) că ar face fake și ne pare rău dacă asta a fost impresia”. Și această postare a fost, apoi, ștearsă.

-----

Liviu Iolu, șeful de comunicare al partidului, și-a cerut scuze pentru postarea făcută pe pagina de Facebook a Generației PLUS București: „Eu îmi cer scuze. Eroare a colegilor mai tineri de la Generația PLUS. A fost o eroare a colegilor de la Generația PLUS pe care ne-o asumăm și noi, este nevoie de responsabilitate și când greșim și nu fugim de ea”, a spus el. Postarea a fost ștearsă, ulterior.