PNL își revendică victoria politică la locale. Dancă: Am eliberat Iașiul de analfabeții PSD și Giurgiu de oamenii lui Bădălău

Secretarul general al PNL, Robert Sighiartău, a spus că liberalii au câștigat votul politic din țară la alegerile locale, cu 34% din voturi, conform numărătorii lor paralele. Purtătorul de cuvânt al PNL, Ionel Dancă, a declarat că județul Iași “a scăpat de rușinea de a fi condus de niște analfabeți ai PSD, așa cum s-a întâmplat în ultimii ani”. De asemenea, el a adăugat că la Giurgiu epoca lui Bădălău s-a terminat.

“Sectorul 1 e condus în acest moment de Clotilde Armand, candidatul susținut de PNL și partenerii din USR-PLUS.

Din păcate, la Sectorul 5, manevre pe care le credeam de mult apuse, din trecutul interlop al administrațiilor PSD, au făcut ca victoria să nu fie a candidatului PNL, Cristian Băcanu, și până în ultima clipă vot cu vot au fost deturnate opțiunile de vot ale cetățenilor din Sectorul 2, astfel încât, în acest moment, avem un alt câștigător.

Bătălii cruciale s-au dus peste tot în țară. Marian Oprișan e istorie la Vrancea.

La Giurgiu, epoca lui Bădălău s-a terminat. Giurgiu, în acest moment, este un județ liberal, cu un vot istoric obținut de PNL atât la Consiliul Județean cât și la municipiul Giurgiu.

Județul Prahova e eliberat de legăturile familiei Cosma în administrarea județului.

La Constanța, bătălia între reprezentanții lui Felix Stroe și strămoșii lui Mazăre și-au văzut sfârșitul odată cu câlștigarea județului Constanța și a municipiului Constanța, prin noul primar al acestui oraș, Vergil Chițac.

Județul Iași a scăpat de rușinea de a fi condus de niște analfabeți ai PSD, așa cum s-a întâmplat în ultimii ani.

Partidul Național Liberal a reușit să elibereze de sub bocancul baronilor PSD alte 10 Județe și am ajuns, în acest moment, să conducem 17 Consilii Județene, care vor avea parte de o nouă administrație, o administrație liberală, performantă”, a afirmat Dancă, în cadrul unei conferințe de presă la sediul PNL.

Sighiartău: PNL are 1300 de primari. Nu vom face niciun fel de alianță cu PSD

Totodată, secretarul general al PNL, Robert Sighiartău, a precizat că, după numărătoarea paralelă a partidului, PNL are un scor de peste 34%, PSD în jur de 30% iar USR undeva la 13%.

“Din rezultatele parțiale pe care noi le avem, PNL are un scor de peste 34%, un procent istoric pentru partidul nostru, după 30 de ani de la Revoluție. Am făcut o analiză și pe celelalte partide și am văzut că PSD se situează undeva în jurul cifrei de 30%, iar USR este undeva la 13%. Cam acestea sunt datele parțiale, în acest moment, pe ceea ce înseamnă numărătoarea paralelă a Partidului Național Liberal.

În cadrul discuțiilor avute cu președintele PNL, am luat decizia, pe care o vom adopta și în cadrul Biroului Politic Național de miercuri, să nu existe niciun fel de alianță cu partidul trecutului, cu PSD.

Din datele noastre reiese faptul că vom avea 1300 de primari la nivelul României”, a declarat Sighiartău, la aceeași conferință de presă.

Editor : Alexandru Costea