Liderii PNL, USR și PLUS au anunțat oficial, sâmbătă, că s-au înțeles în privința unor candidaturi comune și pentru primăriile de sector din București la alegerile locale din 2020. Ludovic Orban, Dan Barna, Dragoș Tudorache, dar și Nicușor Dan, candidatul lor comun la Primăria Capitalei, au susținut alocuțiuni în care și-au exprimat satisfacția pentru acordul la care au ajuns, subliniind că nu a fost ușor, dar scopul comun este să construiască o nouă administrație în București.

„Este un acord la care nu s-a ajuns ușor”, a spus Dan Barna, în timp ce Nicușor Dan i-a rugat pe susținătorii celor trei partide să treacă peste „asperități” și să creadă în noul proiect pentru București.

„Avem de dat o veste bună pentru bucureşteni: dreapta modernă, pro-europeană, s-a unit într-un proiect comun pentru Bucureşti. Bătaia de joc la adresa bucureştenilor trebuie să ia sfârşit”, a declarat președintele PNL, Ludovic Orban.

Ludovic Orban: Prezența mea, un semn de colaborare loială

„După săptămâni de discuţii, de analize, de evaluări, partenerii din USR-PLUS, împreună cu noi, cei din PNL, am hotărât că împreună putem să oferim un viitor mai bun pentru Bucureşti şi o viaţă de calitate mai bună pentru fiecare bucureştean. Proiectul care ne-a unit este proiectul care trebuie să pună capăt modului lipsit de profesionalism, modului lipsit de interes şi de dedicare faţă de interesul bucureşteanului, modului dezastruos în care a fost guvernat Bucureştiul. (...) Astăzi am decis în forurile staturare că vom prezenta candidaţi comuni la Bucureşti. Împreună am luat decizia de a susţine candidatura lui Nicuşor Dan. (...) Prezența mea aici este şi un semn de colaborare loială între primarul general, primarii de sector şi Guvernul României”, a declarat Ludovic Orban.

Dan Barna: Fiecare dintre echipe a făcut sacrificii

La rândul său, Dan Barna consideră că este o „zi istorică” și spune că „cine nu susține unitatea dreptei o susține, de fapt, pe Gabriela Firea”, o aluzie și la PMP, care ar putea avea propriii candidați la București, Traian Băsescu urmând să candideze la Primăria Capitalei.

„În 23 februarie am pus o fotografie cu Nicuşor Dan şi Vlad Voiculescu la mine acasă, în care încercam să îi conving ce grozav ar fi să preia o astfel de echipă Bucureştiul. Sunt convins că această opţiune reală, credibilă, profesionistă, va convinge bucureştenii că avem o alternativă şi o metodă de a scoate definitiv PSD de la Bucureşti. Reuşim în sfârşit să le propunem bucureştenilor un candidat la Primăria Generală care şi-a dedicat ani pentru a găsi soluţii pentru Bucureşti. Nu mai este o opţiune de avarie. Este o oportunitate extraodinară, e un acord la care nu s-a ajuns uşor. Fiecare dintre echipele partidelor noastre a făcut sacrificii pentru a se ajunge la acest proiect. Sunt sigur că punând împreună aceste resurse vom putea în sfârşit să reconstruim Bucureştiul chiar de astăzi”, a declarat liderul USR.

Dragoș Tudorache: Avem toate soluțiile pentru București

Dragoș Tudorache, președintele executiv al PLUS, a subliniat că este un moment politic ce ține de responsabilitate, iar scopul este de a scoate PSD din administraţia generală şi a primăriilor de sector. „Acest moment politic este despre oameni şi despre soluţii. Avem cea mai bună echipă de primari pentru sector, îl avem pe Nicuşor Dan şi în spatele lui avem toate soluţiile pentru Bucureşti”, susține Dragoș Tudorache.

Nicușor Dan: Felicit liderii celor trei partide că au înțeles miza pentru București

Nicușor Dan, candidatul independent susținut de cele trei partide pentru a-i lua locul Gabrielei Firea la Primăria Generală a Capitalei, spune că în politică este important să asculți ce vor oamenii, iar dorința bucureștenilor este să scape de actuala administrașie.

„Vreau să mulţumesc PNL, USR şi PLUS pentru susţinea mea la Primăria Capitalei, care devine azi oficială. Sunt bucuros că cele trei partide au reuşit să aibă o echipă comună de candidaţi şi la sectoare. În politică este important să asculţi ce vor oamenii pe care tu vrei să îi reprezinţi. Există o majoritate mare de oameni în Bucureşti care spun că oraşul se îndreaptă într-o direcţie greşită şi care ne spun: Veniţi, salvaţi-ne de PSD! Vreau să felicit liderii celor trei partide pentru că au înţeles miza pentru Bucureşti şi au luat această decizie dificilă. Vreau rog pe colegii de la organizaţii să treacă peste asperităţi şi să creadă în proiectul mare care este construirea noului Bucureşti. Noul Bucureşti e oraşul în care te mişti mai bine, respiri mai bine, în care câştigi mai bine”, a promis Nicușor Dan.

Cine sunt candidații alianței dintre PNL și USR-PLUS la București

Candidații PNL-USR-PLUS sunt:

Primăria Generală - Nicușor Dan (independent)

Sectorul 1 - Clotilde Armand (USR)

Sectorul 2 - Radu Mihai (USR)

Sectorul 3 - Adrian Moraru (PNL)

Sectorul 4 - Simona Spătaru (PLUS)

Sectorul 5 - Cristian Băcanu (PNL)

Sectorul 6 - Ciprian Ciucu (PNL)

Alegerile locale sunt programate să aibă loc la 27 septembrie, dar există posibilitatea ca ele să fie amânate, dacă situația epidemiologică din România se va înrăutăți.

