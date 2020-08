Robert Negoiță are COVID-19: „Nu am avut nicio problemă specială de sănătate, până aseară”

Primarul sectorului 3, Robert Negoiță, care candidează pentru un nou mandat, a anunțat că a fost testat pozitiv pentru Sars-CoV-2.

„Nu am avut nicio problemă specială de sănătate, vreun simptom specific, până aseară, când am început să mă simt rău. O durere de cap ce nu a cedat pe parcursul nopții și o stare generală de slăbiciune și moleșeală. Dat fiind că starea de rău a continuat, dimineață, m-am prezentat pentru a fi testat. Din păcate, rezultatul este pozitiv. Am primit tratament pe care îl voi urma, bineînțeles. Mă simt mai bine, durerea de cap este tot mai scăzută, dar, desigur, trebuie să fiu atent și în zilele următoare.

Vă doresc tuturor multă sănătate, în primul și în primul rând!”, a scris Negoiță pe Facebook.

El i-a îndemnat pe cei cu care a interacținat în ultimele zile să fie atenți la eventuale simptome de boală și să se testeze dacă au suspiciuni că ar putea fi infectați cu noul coronavirus.

Negoiță candidează pentru un nou mandat la primăria sectorului 3, în Alianţa București 2020, cu partidul fondat de Victor Ponta, Pro România.

