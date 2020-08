USR-PLUS versus PNL la Timișoara. Dominic Fritz, despre Nicolae Robu: Are un discurs naționalist, închis, conspiraționist

Candidatul USR-PLUS la alegerile pentru Primăria Timișoarei, Dominic Fritz, spune, în cadrul unui interviu acordat luni pentru Digi24.ro, că în orașul din Banat nu există o alianță cu PNL, care îl susține pe actualul edil Nicolae Robu, deoarece USR-PLUS nu face „alianțe cu orice preț”. Despre alte alianțe stabilite între USR-PLUS și liberali la nivelul țării, el a declarat că „nu există un singur PNL, la fel cum în Germania nu există un singur partid Creștin-Democrat”.

Dominic Fritz a dezvăluit că nu au existat negocieri între PNL și USR-PLUS pentru formarea unei alianțe electorale la Timișoara.

„În alianță ne-am înțeles foarte bine și foarte repede. În Timișoara și în județul Timiș avem o filială puternică USR și o filială puternică PLUS.

Am avut trei contracandidați în alegerile din interiorul USR. A fost o competiție locală în Timișoara, am făcut dezbateri publice și la sfârșitul acestei competiții m-au ales membrii ca să reprezint USR. Cred că acesta este exact felul în care putem reforma clasa politică.

Nu s-a pus problema unei alianțe cu PNL, pentru că actualul primar Robu este din partea PNL.

Dacă PNL și la ora asta ar prefera să susțină un candidat modern și european și nu unul trimis în judecată pentru abuz în serviciu, noi suntem deschiși să mă susțină și PNL. Dar să fim realiști. Nu cred că se va întâmpla”, a afirmat Dominic Fritz.

Acesta acuză liberalii că au „un discurs copiat de la USR-PLUS”, „oameni din secolul trecut” și „încă lucrează să importe PSD-iști în partid”.

„Dacă continuăm cu acest sistem cu câțiva baroni locali care își aleg oamenii lor și prin asta își exercită putere locală, dacă continuăm cu cancerul ăsta de traseism și vedem din păcate acum că și PNL, deși încearcă să-și dea o imagine modernă la București, dacă ne uităm peste tot în țară, racolează primari PSD în partid, exact ăsta nu este felul cum putem reconstrui România la standarde europene.

În Timișoara se vede foarte clar alegerea între un proiect cu adevărat nou, reformator, care își dorește să schimbe nu doar jucătorii în sistem, ci să schimbe regulile jocului în administrația publică în România și un partid care în unele locuri are oameni bine pregătiți, un discurs copiat de la USR-PLUS, dar de fapt încă are oameni din secolul trecut, încă are baroni locali, încă lucrează să importe PSD-iști în partid. Alegerea între un proiect credibil și unul care și-a pierdut orice credibilitate este destul de clară și la Timișoara”, a precizat Fritz.

Întrebat dacă acest tip de discurs reprezintă o rupere față de cel în care USR-PLUS negociază cu PNL pentru alianțe electorale, candidatul în cursa pentru locale a răspuns: „Eu sunt din Germania. Germania este un stat foarte descentralizat, avem landuri în care există o coaliție între social-democrați și chiar creștin-democrați, între stânga și dreapta, alte landuri în care sunt verzii cu social-democrații, în funcție de care este realitatea în localitatea sau landul respectiv. Exact asta vedem în România și exact asta este linia USR-PLUS, când noi ne adaptăm realității locale. Nu există un singur PNL, la fel cum în Germania nu există un singur partid Creștin-Democrat”.

„În București avem realitatea politică că este acaparat de PSD și aici, ca o strategie, este nevoie de o coaliție cu un PNL care, la presiunea USR-PLUS, a reușit să pună deoparte candidați dubioși ca și domnul Popescu și avem o situație ca în Timișoara, unde PNL nu are această voință de a da la o parte candidați dubioși. Candidează cu un măscărici ca domnul Robu. Așa are mai multe fețe. Cred că USR-PLUS are exact echilibrul ce trebuie pentru România între realism politic, să facă alianțe inclusiv cu PNL, atunci când este nevoie, dar pe de altă parte o abordare principială este nu facem alianțe cu orice preț și nu facem o alianță în toață țara, ci ne uităm la realitatea locală. Acolo unde este nevoie, lucrăm împreună”, a declarat politicianul.

Dominic Fritz spune despre Nicolae Robu că are un discurs naționalist și că, în Timișoara, candidatului USR-PLUS îi sunt refuzate contracte de publicitate de „frica unei răzbunări din partea primarului”.

„Vrem o Timișoară deschisă, europeană, care este integrată și bazată pe valorile europene, sau vrem o Timișoara din ce în ce mai naționalistă și închisă, așa cum, din păcate, domnul Robu a început să propage în ultimul timp. Dacă ne uităm la discursul domnului Robu în această campanie electorală, în care este confruntat cu un candidat, recunosc, un pic mai ieșit din comun, care nu este român, domnul Robu alege să se folosească de exact același discurs ca Liviu Dragnea, de exact acest discurs naționalist, închis, conspiraționist - ne amintim cum a arătat Clujul sub domnul Funar - care duce un oraș înapoi, închide și limitează potențialul său.

În Timișoara sunt firme de publicitate stradală, de exemplu, care nu colaborează cu noi, pentru că le este frică de o anumită răzbunare din partea primarului, să nu mai primească o autorizație.

Monitorul Oficial al primăriei este plin de poze și de elogii pentru el și ăsta este un anumit fel de a te folosi de banii publici pentru a te promova singur. Nu cred că asta este o cultură politică sănătoasă”, a afirmat Dominic Fritz.

Redactor: Alexandru Costea