Averea fabuloasă a lui Cătălin Cîrstoiu, despre care Ciucă spunea că „nu este interesat de afaceri”: Mașini și apartamente pe firmă

O investigație Hotnews.ro a dezvăluit vineri că medicul Cătălin Cîrstoiu, candidatul alianței PSD-PNL la Primăria Capitalei, deține, pe lângă o avere consistentă trecută în declarația de avere, încă o serie de bunuri de mare valoare - mașini și apartamente lux - achiziționate prin intermediul firmelor la care este acționar. Președintele PNL, Nicolae Ciucă, spunea la lansarea candidaturii lui Cătălin Cîrstoiu că directorul Spitalului Universitar „nu e interesat de afaceri”.

Cătălin Cîrstoiu deține o avere impresionantă, potrivit declarației depuse din postura de manager al Spitalului Universitar de Urgență București.

Ultima declarație de avere depusă la jumătatea anului trecut arată că medicul Cătălin Cîrstoiu dețin un teren intravilan de aproape 3.400 mp în comuna Mogoșoaia, o casă de 450 mp pe acest teren, precum și un apartament de 100 mp în București.

Medicul mai are o mașină Cadillac, precum și bijuterii în valoare de 150.000 de euro.

La capitolul conturi, declarația de avere a lui Cătălin Cîrstoiu are două pagini. Adunate, conturile medicului însumează peste 1,5 milioane de lei, peste 400.000 de euro și peste 50.000 de dolari.

De asemenea, el a acordat împrumuturi de aproape 4,5 milioane de lei uneia dintre firmele la care este acționar alături de soția sa (Anemona Clinical Services SRL) și de 440.000 de lei, plus 138.000 de euro unei persoane fizice (Veronica Geană).

El a mai declarat active la trei firme - Anemona Med, Anemona Clinical Services SRL și Praxis SRL - în valoare totală de aproape 1,6 milioane de lei.

Din salarii, Cătălin Cîrstoiu și soția sa, Mihaela Cîrstoiu (tot medic), au câștigat aproape un milion de lei.

La asta se adaugă și dividende încasate de aproape 2 milioane de lei.

Averea din spatele declarației de avere

Pe lângă bunurile și banii declarați de Cătălin Cîrstoiu în declarația de avere, Hotnews.ro a dezvăluit că medicul și soția sa mai au încă o parte de avere cel puțin la fel de impresionantă, achiziționată prin intermediul grupului de firme Anemona, pe care îl dețin.

Potrivit jurnaliștilor Hotnews.ro, grupul Anemona a cumpărat în ultimii ani:

Două mașini BMW X6 M60

Două mașini Mercedes GLE Coupe 350 D

Un apartament într-un complex de lux din Mamaia Nord, la malul mării

Un penthouse la munte, în Sinaia

Două apartamente într-un ansamblu rezidențial de lux în București, vizavi de Palatul Cotroceni

Aceste bunuri nu apar în declarația de avere pentru că legea nu-l obligă pe cel care o depune să declare și proprietățile firmelor pe care le deține, potrivit aceleiași surse.

De altfel, Cătălin Cîrstoiu nu a negat că deține și aceste proprietăți. El le-a declarat jurnaliștilor Hotnews.ro că bunurile „sunt activele unei societăți comerciale care nu se declară în declarația de avere” și le-a cerut să nu mai insiste.

Ciucă: Cîrstoiu „nu e interesat de afaceri”

Cătălin Cîrstoiu a fost prezentat pe 20 martie drept candidatul alianței PSD-PNL la Primăria Capitalei, eveniment la care liderii coaliției, Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă au vorbit laudativ despre calitățile lui de manager.

Nicolae Ciucă a plusat chiar, prezentându-l drept omul care nu este interesat de afaceri, ci să slujească oameni și să facă lucruri.

„... am considerat că e oportun și necesar să venim cu un candidat comun, iar acesta e Cătălin Cîrstoiu. Nu am venit cu un om politic, pentru că am venit cu un om care nu a făcut în viață decât să slujească de dimineața până seara oamenii, într-o instituție în care oamenii au nevoie de ajutor când le e greu. Nu e interesat de afaceri și dezbaterile la televizor. E interesat să facă lucruri”, a spus Nicolae Ciucă despre candidatul PSD-PNL la Primăria Capitalei.

Editor : Bogdan Păcurar