Traian Băsescu a vorbit, duminică, la emisiunea Briefing de la Digi24, despre rezultatele celui mai nou sondaj privind lupta pentru Primăria Capitalei. Fostul președinte spune că Gabriela Firea nu are potențial pentru a-l depăși pe Nicușor Dan și singura situație în care s-ar întâmpla asta ar fi dacă Piedone s-ar retrage din cursă. Dacă se întâmplă asta și Firea ajunge primar general, Marcel Ciolacu pierde PSD, este de părere Băsescu.

Potrivit unui nou sondaj realizat de Avangarde în București, la comanda PSD, dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri, Nicușor Dan ar fi votat de 31% dintre cei care au răspuns acestui sondaj, locul doi ar fi ocupat de Gabriela Firea cu 24%, iar Cristian Popescu Piedone s-ar clasa pe locul trei, cu o intenție de vot de 20%. Sebastian Burduja se clasează pe locul patru, cu 15%.

„E previzibil, nu sunt cifre care să ne arunce în expectație. Ne așteptam toți la această evoluție. Problema e unde se oprește Firea, înainte de maximul lui Nicușor sau peste”, a afirmat fostul președinte.

Întrebat dacă are Gabriela Firea are acest potențial, să îl învingă pe Nicușor Dan, Băsescu a răspuns: „Sincer să fiu, nu cred că are. Sunt 7 procente de recuperat, care în faza asta reprezintă mult. Sunt greu de recuperat”.

„Este însă o chestiune care poate să apară și o să vă spun de ce nu o să apară. Retragerea totală a lui Piedone, el nu mai are acum muncă. Dacă rămâne la Capitală, pierde categoric, deși și așa nu îl bătea pe Nicușor. marea problemă este eventuala retragere a lui Piedone.

Retragerea lui Piedone încarcă lista de votanți a doamnei Firea și s-ar putea să fie o luptă la milimetru între Nicușor Dan și doamna Firea”, a mai declarat acesta.

Băsescu spune că dacă Piedone nu se va retrage, cel care va avea de cțștigat din asta va fi tocmai Marcel Ciolacu. Motivul: dacă Firea ar câștiga Primăria, Ciolacu ar pierde PSD.

„De ce nu cred asta (că Piedone se va retrage)? E miza lui Ciolacu. El e cel care în mod cert este marele beneficiar al prezenței lui Piedone în competiție. Dacă doamna Firea câștigă Primăria Capitalei, Ciolacu se duce la Buzău să vadă dacă e în Moldova sau în regat. Categoric pierde partidul, nu-l iartă Firea. Nici eu nu l-as ierta, a vrut să o scoată din joc mârșav, în stil clocit, pe la spate. Unde s-a mai pomenit ca în marile competiții să renunți la oamenii politici care se bat ani de zile să își croiască drum pentru o candidatură?”, a mai spus Băsescu.

