Burduja, despre candidatura la Primăria Capitalei: „Sunt o alternativă pentru schimbare. Nu am mai fost primar în acest oraș”

Candidatul PNL la Primăria Bucureşti, Sebastian Burduja, a declarat, miercuri seară, că el reprezintă alternativa pentru funcţia de primar al Capitalei, deoarece el nu a mai ocupat acest post în trecut. Burduja a subliniat şi că îşi respectă adversarii politici în cursa electorală, transmite News.ro.

„Cred că sunt o alternativă pentru schimbare, pentru că faţă de ceilalţi candidaţi din această cursă eu nu am mai fost primar în acest oraş. Dacă există bucureşteni cărora le place administraţia Nicuşor Dan, le place Bucureştiul aşa cum arată el astăzi, sigur că au o opţiune în partea aceea sau Sectorul 5 cu domnul Piedone sau Bucureştiul în 2016-2020 cu doamna Firea. E simplu, ei au probat ceea ce pot, mai ales ceea ce nu pot să facă. Eu am probat acolo unde am fost la Digitalizare, la Energie, secretar de stat la Finanţe ceea ce ştiu să fac şi pot să fac, iar acum am această viziune pentru Bucureşti”, a subliniat Sebastian Burduja, la B1 TV, miercuri seară.

Întrebat care este relaţia sa cu Gabriela Firea în această competiţie, Burduja a răspuns că îşi respectă adversarii politici.

„Suntem doi concurenţi. Îmi respect toţi adversarii politici, dar dacă aş fi fost convins că există o alternativă mai bună sau că PNL ar fi putut susţine cu fruntea sus şi eu să mă uit în oglindă şi să spun că PNL şi eu, preşedintele PNL Bucureşti şi echipa mea susţinem pe Gabriela Firea sau pe Cristi Piedone sau chiar Nicuşor Dan nu aş fi intrat în această bătălie. Pe mine nu m-au convins niciunul dintre cei trei, pentru că nu m-au convins rezultatele lor. Nu m-au convins că au un plan şi o viziune, nu sunt convins că au o echipă în spate şi nu au ce arăta după nişte ani de mandat”, a precizat Burduja.

