Sebastian Burduja și-a depus sâmbătă candidatura la Primăria Capitalei. El a mers pe motocicletă la eveniment, unde participă mai mulți lideri din PNL, inclusiv președintele partidului, Nicolae Ciucă.

Evenimentul a avut loc sâmbătă la sediul Biroului Electoral Municipal. Sebastian Burduja și-a depus candidatura la Primăria Capitalei în prezența președintelui partidului, Nicolae Ciucă, dar și a altor liberali.

Burduja a ajuns la eveniment pe motocicletă, echipat corespunzător, în aplauzele liberalilor prezenți.

„Eu apreciez asta foarte mult la orice om, îndeosebi la un candidat care vine să le ceară oamenilor încredere și să îl voteze. Ei trebuie să aprecieze exact această stare de realitate și normalitate. Nu trebuie să ne schimbăm atunci când optăm pentru o asemenea candidatură. Noi suntem alături de Sebastian Burduja”, a declarat Nicolae Ciucă.

„Am făcut primul pas pentru schimbarea Bucureștiului pe care o așteptăm de ani de zile. E un moment important pentru toți bucreștenii, pentru că au șansa să aibă un oraș de care să fie mândri, să nu le mai fie teamă să-și trimită copiii la școală din cauza drogurilor, în care să aibă parcuri și spații verzi pe măsura unei capitale de secol 21, să nu-și mai piardă timpul cu familia în trafic, în care s-o ducem cu toții mai bine cu adevărat. E o cursa dificilă. Mai sunt puține zile până la alegeri, e o cursă în patru și asta înseamnă frumusețea democrației. Bucureștiul trebuie să dea din nou ora exactă pentru toată România, atât în ceea ce privește competiția electorală, dar și dezvoltarea orașului. Suntem împreună și vă mulțumesc pentru asta. Așa vom fi până la final. Am un plan pentru București. L-am prezentat de mai multă vreme, este o carte pe care o puteți găsi în librării și se bazează pe lucruri concrete. Am o echipă, spre deosebire de alții, nu sunt singur în această luptă și nici în biroul de primar general. Am foarte multă energie și dorință să las ceva în urma mea. Suntem datori să le oferim bucureștenilor o opțiune cu adevărat liberală. Eu nu mă tem de nimic, decât de Dumnezeu. Sper ca nici ceilalți candidați să nu se teamă de dezbatere cu mine. Îl provoc pe Nicușor Dan la o dezbatere în termen de o săptămână”, a declarat Sebastian Burduja după ce a ajuns la eveniment.

Editor : B.C.