Cătălin Cîrstoiu: Mandatul meu e pe masa coaliției. Aș fi nebun să merg înainte fără sprijin

Medicul Cătălin Cîrstoiu, candidatul PSD-PNL la Primăria Capitalei, spune că mandatul său „e pe masa coaliției” și că dacă va pierde sprijinul celor două partide, se va retrage din cursă. El a a făcut declarațiile înt-o conferință de presă organizată după ce președintele PSD Marcel Ciolacu i-a dat un ultimatum pentru a clarifica acuzațiile de incompatibilitate care i-au fost aduse.

„Să știți că eu am vrut să fac o administrație publică în București, mizând pe un sprijin politic stabil în Consiliul General al Capitalei. Nu am vrut niciodată să fac o administrație politică în Capitală. Și ca să fim mai direcți, vreau să vă spun că eu n-am intrat în cursă că m-am trezit într-o dimineață că pot fi primar. Am avut o propunere din coaliție, în momentul în care a devenit evidentă, mandatul meu a fost și este pe masa coaliției”, a spus Cîrstoiu.

„Eu încerc să lămurim împreună tot ce a apărut în spațiul public, nu vreau să conving pe nimeni, e un demers personal pentru că până acum o săptămână eram un om respectat, acum sunt omul negru”, a continuat el.

Cîrstoiu a mai spus că s-a simțit „cam singur” în campania electorală.

„Am învățat multe lucruri legate de oameni și de comunicare. Doamna Firea are o influență foarte mare în filiala PSD București, e normal, e lider și are un cuvânt greu de spus, sunt lideri din PSD care au participat cu mine la diverse manfiestări prin oraș, sunt doi primari care au făcut treabă în sectoare și au construit ceva, oameni de construcție. Părerea mea e că am devenit o țintă și-mi susțin punctul de vedere. Au fost și critici din partea USR, dar nu exclud să fie și din PSD oameni care nu mă plac”, a continuat el.

„Mesajul meu e clar: eu am o meserie sunt medic, pot să-mi fac treaba în orice moment, am studenți, nu fac din politică o carieră, nu țelul meu. Vreau să fac o adminsitrație și să ajut pentru că eu nu fac pentru mine. Am crezut că demersul meu e să fac ceva mai bine pentru noi toți. Cred că managementul poate să fie făcut altfel. Nu eram un deplin cunoscător al Bucureștiului, din contră, dar am învățat mult în perioada asta”, a continuat el.

Medicul spune că, dacă liderii coaliției îi vor cere să se retragă, va face acest lucru.

„Aș fi nebun să merg înainte fără sprijin”, a adăugat el.

Cîrstoiu spune că nu se consideră în incompatibilitate, deși recunoaște că a operat și în clinici private. El dă vina pe ordonanța care a modificat regimul incompatibilităților în sistemul medical.

„Am operat și în alte spitale publice, însă vă spun că am operat și în R. Moldova, unde am început protezarea genunchiului și a șoldului. Am oferit opinia medicală și în alte spitale private când mi s-a solicitat. Am răspuns oricărui apel telefonic, mi-am spus opiniile și mi-am ajutat colegii. Eu nu fac chirurgie ușoară, e complicată, mă ocup de tratamente de cancer și operații mari, nu e un domeniu accesibil oricui, așa că eu am făcut tot ce am putut să-mi ajut colegii”, a susținut el.

„Problema nu va putea fi tranșată decât dacă va fi o decizie să lucreze medicii doar la public sau doar la privat. Și aici e o problemă de fond, pentru că în timpul liber poți să faci ce vrei. Multe țări au făcut asta și s-a ajuns la depopularea spitalelor publice, că ăsta e trendul. Pacientul decide la ce medic merge și încotro merge”, a mai spus el.

