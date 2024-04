Cîrstoiu nu se retrage din cursa pentru Primăria Capitalei: „Rămân candidatul Coaliției”. Ce spune despre scandalul consultațiilor

Medicul Cătălin Cîrstoiu, candidatul comun al PSD-PNL, a declarat miercuri seară, la B1TV, că nu se pune problema să se retragă din cursa electorală pentru Primăria Capitalei. El a adăugat că nu i s-a cerut să se retragă și că „a plecat de la Guvern cu decizia Coaliției că rămâne în continuare candidatul ei”. De asemenea, a mai explicat că „nu e în nicio stare de incompatibilitate, la modul real”.

„Eu am intrat în această cursă în urma discuțiilor cu Marcel Ciolacu, sunt susținut de cele două mari partide. Eu sunt candidatul alianței PSD-PNL, aceasta a fost discuția finală pe care am avut-o acum două zile. Nu îmi pun problema să mă retrag”, a mai adăugat Cîrstoiu.

Întrebat dacă i s-a cerut să se retragă din cursa pentru Primăria Generală, el a răspuns: „Nu a fost această discuție. Eu am plecat de la Guvern cu decizia Coaliției că rămân în continuare candidatul Coaliției, pentru că până la urmă, Coaliția mi-a propus mie acest lucru. Nu m-am dus eu la Coaliție, am bătut în ușă și am spus „bună ziua, sunt eu, doctorul, vreau să candidez”. Nu, nu îmi trecea prin cap așa ceva”.”

„Cumva e ciudat, că acolo e o întâlnire între oameni serioși și, cumva, e ciudat să discutăm pe surse. Eu nu prea discut pe surse, eu discut pe realitate. Realitatea zilei este că sunt candidatul Coaliției PSD-PNL, simt susținerea liderilor alianței și, mai mult de atât, eu cred că trebuie să o spun răspicat, nu îmi pun problema să mă retrag”, a mai afirmat Cîrstoiu.

Medicul a mai explicat că „nu e în nicio stare de incompatibilitate, la modul real”.

„Eu nu am avut nicio relație contractuală cu o clinică privată. Nu am luat niciodată pacienți de la spital să-i duc la cabinetul privat. Le-am oferit sprijin colegilor mei, dar nu am încasat niciun ban, am făcut-o din devotamentul meu personal, că am vrut eu. Nu am făcut consultații acolo. ANI analizează, va da un raport, vom vedea ce scrie în acel raport. Mai sunt situații între candidații la primărie similare. Nicușor Dan s-a numit singur la Parcuri, hai să nu exagerăm. Până la urmă eu nu am omorât pe nimeni”, a mai spus Cîrstoiu.

Medicul se află în centrul unui scandal, după ce jurnaliștii HotNews au dezvăluit că managerul Spitalului Universitar ar fi chemat pacienții la clinica medicală privată a familiei în loc să îi trateze în spitalul de stat.

Premierul Marcel Ciolacu spune că au existat discuții în Coaliție despre candidatura lui Cătălin Cîrstoiu, în contextul informațiilor despre o posibilă retragere a medicului din cursa pentru Primăria Capitalei. Liderul PSD a declarat, miercuri, în fața jurnaliștilor de la Doha, că medicul Cîrstoiu trebuie să iasă într-o conferință de presă pentru a lămuri acuzațiile privind integritatea sa, înainte ca liderii Coaliției să meargă mai departe cu susținerea lui.

