Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a declarat miercuri, la Jurnalul de Seară, de la Digi24, că „această bâlbâială a Coaliției în ceea ce privește candidatul comun la Primăria Capitalei nu e de bun augur” și că urmărește situația „cu atenție și îngrijorare”. El a mai adăugat că medicul nu are antrenament politic și că a fost aruncat târziu în această luptă, fără să fie pregătit și antrenat.

„Urmăresc cu atenție și îngrijorare. Această bâlbâială nu e de bun augur. Să vedem în prima rundă de alegeri, în 2024, o astfel de situație e un mesaj prost. Nu-mi dau seama, nu știu ce e în capul lor. Sunt condamnați să meargă împreună în acest an până la sfârșit și trebuie să gestioneze ceea ce și-au asumat, o candidatură comună la Capitală și alte deziderate comune. Când cetățeanul vede această nehotărâre, o sa spună: „Cu cine votez?”. Parcă vor să vină în ajutorul lui Piedone sau a lui Nicușor Dan”, a spus Kelemen Hunor.

Kelemen Hunor afirmă că medicul Cîrstoiu nu are antrenament politic

El a mai explicat că orice e posibil până când nu sunt tipărite buletinele de vot.

„Orice e posibil până când nu sunt tipărite buletinele de vot, poți să te retragi din cursă până atunci și după ce ai depus candidatura. Procedural, juridic e posibil aproape orice. Întrebarea mea e, însă, cât de credibilă e această Coalițe de stânga, că nu cred că e de dreapta, în fața alegătorilor, când în Capitală ei ajung în această situație de a susține o zi, a doua zi de a nu mai susține candidatul comun”, a mai spus el.

Kelemen Hunor spune despre Cîrstoiu că nu are antrenament politic și că a fost aruncat târziu în această luptă, fără să fie pregătit, antrenat.

„Îl consider un medic excepțional și un manager bun. Nu are antrenamentul politic. A fost aruncat târziu în această luptă, fără să fie pregătit, antrenat. Nu are antrenamentul comunicării publice. S-ar putea întoarce împotriva lui. Una e să fii un medic bun într-o instituție publică sau privată, alta e în politică. Lucrurile sunt mai complicate”, a mai adăugat liderul UDMR.

Liderul UDMR spune că este greu de verificat trecutul tuturor candidaților noi

Întrebat dacă trecutul unui politician poate fi verificat, el a răspuns că „este greu”, pentru că nu toate partidele au instrumentele necesare pentru a verifica toți candidații noi.

„E greu de cunoscut toate detaliile. Nu știu dacă au instrumentele necesare de a verifica toți candidații noi. Și la noi se întâmplă să nu știm toate detaliile, să ne trezim cu fel de fel de situații, dar depinde de situația juridică și ce spune candidatul, ce se cunoaște și dacă există o discuție sau o situație discutabilă atunci trebuie verificat juridic și cu instituțiile abilitate. E o vulnerabilitate în acest moment în orice situatie pentru coaliție și candidat”, a mai declarat liderul UDMR.

Kelemen Hunor a mai afirmat că e vorba de o candidatură asumată de cele două partide și că nu are importanță a cui a fost ideea, dacă a fost a lui Nicolae Ciucă sau a lui Marcel Ciolacu.

„Este o candidatură asumată de cele două partide. Nu are importanță a cui a fost ideea, a lui Ciucă sau Ciolacu. Bucureștiul are și un mesaj pentru tot ce se va întâmpla mai departe. Am văzut că primarii generali au legitimitate foarte mare, apropiată de președintele României, dacă prezența la vot este mare și e o rampă de lansare pentru un partid sau candidat. Legitimitatea poate fi exploatată mai departe, pe parcursul anului. Bucureștiul e foarte dificil ca oraș, are o structură socială extrem de diferită de celelalte orașe. E un teren greu, mai ales pentru un om care nu e antrenat în politică”, a conchis Kelemen Hunor.

