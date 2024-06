Marcel Ciolacu: Partidul Social Democrat a câștigat alegerile. Ne-am îndeplinit obiectivul

Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a anunțat duminică, imediat după închiderea secțiilor de votare, că Partidul Social Democrat a câștigat alegerile”. Premierul a spus că votul din 9 iunie a confirmat că PSD „a guvernat bine într-o perioadă complicată”.

Marcel Ciolacu, președintele PSD: Partidul Social Democrat a câștigat alegerile. Tot ce am obținut astăzi reprezintă încrederea pe care ne-au dat-o românii, dar și munca fiecăruia dintre colegii noștri. Votul dat astăzi a confirmat că am guvernat bine într-o perioadă complicată, iar măsurile luate de PSD la guvernare au fost apreciate de către români. PSD a obținut un scor mai bun în comparație cu alegerile din 2020. Vom avea mai multe Consilii Județene, mai mulți primari în municipii reședință de județ, mai mulți primari în orașe, în comune și mai mulți consilieri județeni și locali. Iar acest lucru se vede și în scorul alianței politice de la europarlamentare unde am obținut peste 50% din voturi.

„Ne-am îndeplinit obiectivul. Guvernul pe care îl conduc are legitimitatea românilor. România va avea o voce puternică în Parlamentul European și vom putea lupta pentru obiective precum Schengen-ul terestru, salariul minim european și mai mulți bani pentru agricultură.

Pe de altă parte, scorul de la Primăria Capitalei este o lecție de democrație pe care o respectăm. Îi mulțumesc gabrielei Firea pentru că a făcut o campanie foarte bună și a făcut tot ce a putut pentru ca PSD să aibă un scor bun în București”, a mai spus premierul în discursul susținut imediat după închiderea secțiilor de votare.

„Avem o luptă foarte strânsă în sectoarele 1 și 2, care se va da până la numărarea ultimului vot. Fac un apel la toți oamenii noștri din secții din București și din țară să rămână în secții până la ultimul vot și ultimul proces verbal. Este esențial acest lucru. Le mulțumesc colegilor mei pentru tot efortul depus în această campanie”, a mai spus Marcel Ciolacu.

Editor : M.I.