Mihaiu: Au trecut 36 de ore de când se pune capacul peste 504 voturi dispărute. La secția 195 au fost găsite doar 779 voturi din 922

Primarul Sectorului 2 Radu Mihaiu a afirmat că, la secţia 195 din strada Dimitrie Pompeiu, 922 de persoane au venit să voteze la alegerile locale de duminică, însă la sfârşitul procesului electoral au mai fost găsite doar 779 voturi. „PSD încearcă disperat să muşamalizeze rezultatul real”, a acuzat edilul.

„Au trecut peste 36 de ore de când se pune capacul peste cele 504 voturi dispărute din urne. Exemplific cu un caz simplu: la secţia 195 în Pompeiu, 922 dintre voi au venit să voteze. La sfârşitul procesului electoral s-au mai găsit doar 779 voturi. Unde au dispărut voturile voastre? PSD încearcă disperat să muşamalizeze rezultatul real”, a scris Radu Mihaiu, joi pe Facebook.

Mihaiu a anunţat că, în urma renumărărilor efectuate în două secţii, a recuperat 294 de voturi. Una dintre acestea este Secţia nr. 352, unde cele 333 de voturi pe care le-a obţinut Radu Mihaiu au fost inversate, în procesul verbal, cu cele ale unei contracandidate. Cei din secţia de vot recunoscuseră greşeala şi au cerut corectarea ei.

„Secţia 352 a fost numărată. Incidentul documentat. Încheiem o zi lungă şi grea, dar a meritat. 294 voturi de la voi au fost scoase la lumină. 294 voturi în plus din doar 2 secţii renumărate azi. Însă nu am terminat. Mai sunt 30 de secţii de renumărat. 30 de secţii cu suspiciuni grave pe care PSD PNL le ţine sub capac pentru că ştiu şi ei că pierd”, scrie Mihaiu, pe Facebook.

Într-o postare anterioară, Radu Mihaiu acuza nereguli la Secţia 203, unde şapte voturi în favoarea sa ar fi fost amestecate prin alte teancuri, iar contracandidatul său, Rareş Hopincă (PSD), ar fi avut în realitate cu 25 de voturi mai puţine decât se numărase iniţial.

„Cu fiecare secţie găsim seturi noi de nereguli. La Secţia 203, pe lângă că s-au găsit încă 7 voturi valabile pentru mine amestecate printre alte teancuri, am descoperit şi altceva mai grav. Erau şi mai puţine pentru contracandidatul PSD-ist, cu 25 mai puţine decât se numărase iniţial. Nu e de mirare că nu ieşeau cheile de control”, spune primarul.

