Primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, a declarat miercuri, în emisiunea Jurnalul de Seară, la Digi24, că este exclusă o negociere cu PSD privind alegerile locale, precizând că negocieri vor avea loc după ce va fi primarul general al Capitalei.

Întrebat dacă sunt posibile negocieri cu PSD privind candidatura sa la Primăria Capitalei, Piedone a răspuns: „Exclus să negociez cu PSD. Dacă merg cu ei la negociere, merg după ce voi fi primar general să văd dacă în funcție configurația consiliului local, dacă le pun un viceprimar”.

Despre candidatura medicului Cătălin Cîrstoiu a spus: „Părerea e corectă față de Firea, aș fi vrut să o am contracandidată reală pe Gabriela Firea. Eu nu fac o competiție politică, noi facem o competiție electorală. Eu primar a două sectoare, de 30 de ani în administrație și Gabriela Firea primar general. Am făcut niște lucruri. Cetățenii țin contabilitatea noastră a celor care au făcut, nu pot să intru în competiție cu cineva care învață alfabetul administrației astăzi. E foarte bun, e doctor, e profesor universitar, e perfect, dar învață alfabetul administrației. Ziceau «cu roaba, roaba, roaba», păi îl vedeți pe vreodată domnul doctor Cîrstoriu fără mânuși sterile sau fără mască”.

Piedone a spus zilele trecute că i s-a cerut să-și retragă candidatura la Primăria Capitalei. „Până în ultima clipă. Până la lansarea mea oficială mi-au spus să mă retrag din cursă, că e mai bine pentru mine. E mai bine pentru familie. Să știți că nu mă victimizez și n-am nevoie să vă spun astăzi lucrurile, dar lucrurile s-au întâmplat. Trăim în România! Şi nu numai telefoane, ci mesageri de la porumbei călători până la „știi, am auzit, se zice”. Pe mine nu mă interesează. Sunt exponentul nedreptății în România. Și nu mă victimizez că am stat un an și o lună în pușcărie degeaba pentru că a trebuit să fiu acarul Păun, să fie aruncat un nume pe scări la momentul „vreau guvernul meu”, a declarat edilul Sectorului 5.

El a spus în această seară, la Digi24, că nu se va retrage din cursa pentru Primăria Capitalei.

„Cu asta dărâm și un mit, sau un zvon – faptul că Piedone se retrage. Nu, am respectat-o și o respect pe doamna Firea, din păcate au umilit-o. Cum să-mi zică mie azi, dacă era vreun blat între mine și Ciolacu... Eu nu mă retrag, repet nu mă retrag. Chiar dacă pe culuarele PSD-ului se retrage Piedone că gata am scăpat de Firea, ne-am făcut culaor. Nu am făcut jocul nimănui, ma vedeți pe mine vreo păpușă?~, a declarat Piedone.

Citește și: Cristian Popescu Piedone: Nu mă retrag. Lupta mea e la baionetă, și nu sunt singur. Ei sunt singuri, în combinațiile lor sterile

Editor : C.L.B.