PSD Iaşi a depus listele de candidaţi la locale. Balanișcu spune că e „omul care îl poate scoate pe penalul Mihai Chirica din Primărie”

Social-democraţii ieşeni au depus, vineri, la Biroul Electoral Judeţean candidaturile pentru funcţiile de primar al municipiului Iaşi, preşedinte al Consiliului Judeţean Iaşi şi listele pentru Consiliul Local Iaşi şi CJ. La Primăria Iaşi candidează din partea PSD secretarul de stat în Ministerul Mediului Bogdan Balanişcu, acesta fiind şi liderul filialei municipale a PSD Iaşi.

Potrivit PSD Iaşi, peste 30.000 de ieşeni au semnat pentru susţinerea candidaţilor social-democraţi la alegerile locale din judeţul Iaşi.

La şefia Consiliului Judeţean candidează Bogdan Cojocaru, fost prefect de Iaşi, el ocupând şi postul de preşedinte al filialei judeţene PSD Iaşi.

”Astăzi am devenit oficial candidat pentru funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean Iaşi. Vin în faţa dumneavoastră, a tuturor ieşenilor, cu experienţa acumulată în mediul privat, ca expert IT, dar şi cu experienţa din administraţia publică. Am fost ministru al Comunicaţiilor, parlamentar, prefect şi nu m-am abătut de la o serie de principii: transparenţă, integritate, legalitate şi deschidere la dialog”, a declarat Bogdan Cojocaru imediat după momentul depunerii candidaturilor.

La rândul său, candidatul PSD la postul de primar al Iaşiului, Bogdan Balanişcu, a spus că intră în cursă alături de ”o echipă de oameni muncitori, implicaţi şi cu experienţă administrativă”.

”Sunt un tânăr muncitor, cu experienţă politică şi administrativă. Nu fac promisiuni fantasmagorice şi nu prezint machete, ci vin cu soluţii. Sunt omul care îl poate scoate cu votul ieşenilor pe penalul Mihai Chirica definitiv din Primărie”, a declarat Bogdan Balanişcu, preşedintele filialei municipale a PSD Iaşi.

Social-democraţii deţin 42 de primării în judeţul Iaşi din cele 98. Totodată, vor candida pe listele PSD Iaşi cinci edili liberali, unul de la PMP şi unul de la USR.

Editor : M.I.