Cătălin Rădulescu nu ar primi-o pe Viorica Dăncilă să candideze din partea Ecologiștilor: „A cedat prea uşor partidul”

Deputatul Cătălin Rădulescu spune că nu există discuţii privind înscrierea fostului premier Viorica Dăncilă în Partidul Ecologist Român, aşa cum s-a vehiculat în spaţiul public. În plus, el precizează că, dacă ar fi fost contactat de Dăncilă, ar fi refuzat-o.

Întrebat într-o conferinţă de presă dacă Viorica Dăncilă va veni la PER, alături de alţi social-democraţi care nu se regăsesc pe listele la parlamentare, Rădulescu a răspuns: „Doamna Dăncilă nici nu ne-a abordat, ca să discute cu noi subiectul ăsta, deşi în presă am văzut că a apărut o astfel de chestiune. Nu, nu am discutat cu dânsa”, potrivit Agerpres.

El a adăugat că, dacă ar fi fost contactat de fosta preşedintă a PSD, ar fi refuzat-o.

„Eu, personal, dacă m-ar fi contactat, aş fi refuzat-o din motivele mele personale care pur şi simplu sunt legate de faptul că a cedat prea uşor partidul acestor indivizi, ştiindu-i cine sunt”, a spus Rădulescu.

Cătălin Rădulescu deschide lista PER la Argeş pentru Camera Deputaţilor.