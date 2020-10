Ce este PER, partidul care a strâns la un loc negaționiștii și „patrioții” evacuați din PSD. „Masca produce modificări cerebrale”

Partidul Ecologist a devenit, peste noapte, salvarea de conjunctură care a strâns la un loc negaționiști, „patrioți anti-mască” și luptători cu statul paralel. Cândva apropiați de Liviu Dragnea în PSD, oameni precum Cătălin Rădulescu, Liviu Pleșoianu sau Șerban Nicolae se regăsesc pe listele PER. În partid au intrat și personaje precum Marian Vanghelie sau Cătălin Ivan. Acum, ecologiști cu numele, toți au în comun un singur lucru: să obțină un loc în Parlament.

Surse politice susțin că în spatele formațiunii conduse oficial de mai puțin cunoscutul Dănuț Pop stau Codrin Ștefănescu și Marian Vanghelie. Ștefănescu, rămăs încă în PSD, laudă pe Facebook noile achiziții ale PER, în timp ce Marian Vanghelie candidează pentru un loc în Parlament în județul Călărași.

Din declarațiile publice făcute de cei care au intrat în Partidul Ecologist se înțelege că PER este folosit pentru a promova discursuri și idei care nu au nicio legătură cu ecologismul.

Liviu Pleșoianu s-a înscris în PER supărat că PSD s-a îndepărtat de temele promovate și susținute de Liviu Dragnea. „Dacă PSD a ajuns într-un asemenea hal, prin conducerea sa, încât să nege tot ceea ce a afirmat şi înainte de alegeri, în 2016, şi după, atunci niciun om cu coloană vertebrală nu mai are ce căuta acolo. E motivul care m-a determinat pe mine să plec”, a spus într-o conferință de presă Liviu Pleșoianu.

Șerban Nicolae recunoaște că a intrat în partid pentru că i s-a oferit un loc pe liste pentru alegerile parlamentare după ce nu s-a regăsit pe listele PSD, iar Cătălin Rădulescu a găsit tribuna unui partid de unde să își promoveze elucubrațiile, după ce a fost dat afară din PSD.

„Ne place ideea de ecologism”, a explicat Rădulescu motivul pentru care a intrat în partidul lui Dănuț Pop, după care a continuat cu teorii ale conspirației și cu un discurs anti-mască.

„Acest virus a fost creat mulți ani înainte în laboratoare și a fost aruncat pe piață pentru a se crea această pandemie”, spune Rădulescu, care susține că „masca nu e sănătoasă pentru că ea produce modificări cerebrale”.

„Noi suntem cei care considerăm că purtarea măștii nu trebuie să fie obligatorie niciodată în această țară”, a mai explicat Rădulescu noua ideologie a Partidului Ecologist.

Nu în ultimul rând, în PER au ajuns și artiști printre care Marcel Pavel sau Sanda Ladoși care candidează în Mureș pe listele partidului pentru alegerile parlamentare. În perioada pandemiei, Marcel Pavel s-a remarcat prin pozițiile pe care le-a avut în legătură cu coronavirusul. Deși bolnav de COVID, spitalizat sub tratament, Marcel Pavel scria pe Facebook că nu crede în virus și că el consideră că are o „dublă pneumonie”. „Nu am declarat și nu susțin faptul că există acest virus ordinar. Întrebați-i pe cei care l-au inventat și l-au răspândit pe întreaga planetă!”, afirma Marcel Pavel.

Pe pagina de internet a partidului, PER este descris ca „un partid modern, cu vocație europeană, de orientare centru, care are ca scop promovarea și apărarea principiilor ecologiste”.

Partidul Ecologist Român a fost înființat în 1990 și în același an a participat la alegerile legislative unde a obținut 1,69% din voturi pentru Adunarea Deputaților și 1,38% din voturile pentru Senat.

La data de 26 noiembrie 1991, PER a participat la fondarea Convenției Democrate Române, alături de PNȚCD, PNL, PSDR, PAC, UDMR si de formațiunile civile din Forumul Democratic Antitotalitar din România și a obținut în 1992 patru mandate pentru Camera Deputaților.

La alegerile legislative din 3 noimbrie 1996, PER a paticipat din nou pe listele CDR, obținând doua mandate de deputat și trei de senator. În august 2000, când CDR s-a reorganizat PER a ieșit din alianță, iar la alegerile din același an, PER nu a mai reușit să intre în Parlament.

În 2019, înainte de alegerile europarlamentare, PER a semnat un protocol de colaborare cu Liviu Dragnea și PSD. Înțelegerea a fost ca partidul să nu se prezinte cu candidați în alegeri și să susțină, împreună cu PNȚCD, candidații PSD.

La ultimele alegeri, Partidul Ecologist a obținut un scor slab, puțin peste 1%. Potrivit BEC, la alegerile locale din 27 septembrie, PER a strâns 116.000 de voturi, adică 1,46%. Pentru ca Pleșoianu, Nicolae, Rădulescu sau Vanghelie să intre în Parlament, Partidul Ecologist trebuie să treacă pragul de 5%.

Din 2008 președintele Partidului Ecologist este Dănuț Pop.