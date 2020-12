Duminică, 6 decembrie 2020, ne alegem parlamentarii şi, implicit, Guvernul. Aceste alegeri vor decide în ce direcţie o va lua România în următorii patru ani. De la ultimele alegeri legislative, cele din 2016, România a trecut printr-o viață politică tumultoasă, în cu multe evenimente și răsturnări de situație: moțiuni de cenzură, căderi de guverne, guverne demise de propriul partid, forțe politice în ascensiune, altele în cădere liberă, cele mai ample proteste de după Revoluție, liderul partidului câștigător ajuns în închisoare. La toate acestea, de aproape un an, s-a adăugat pandemia.

Miercuri seara, reprezentanţii partidelor parlamentare vin la Digi24 pentru a răspunde unor teme care preocupă opinia publică și pentru a spune cum văd viitorul țării: Alexandru Rafila (PSD), Robert Sighiartău (PNL), Dacian Cioloș (USR-PLUS), Victor Ponta (Pro România), Tanczos Barna (UDMR) și Eugen Tomac (PMP).

Urmăriți aici dezbaterea live.

Înainte de a începe dezbaterea, candidații au tras la sorți ordinea în care vor răspunde la întrebări și au primit un plic cu o foaie pe care la sfârșitul emisiunii sunt rugați să treacă dorința de scor pentru formațiunea lor și cu cine ar vrea să facă alianțe. Plicurile le vor sigila și vor fi deschise duminică seara, la Digi24, după închiderea urnelor de vot.

Fiecare candidat are la dispoziție un minut și jumătate pentru a răspunde temelor.

După ce invitații răspund întrebării moderatorului, pot să-și adreseze recirproc întrebări.

Participanții la dezbatere au venit în studio purtând măști, dar și le-au dat jos în timpul discuțiilor.

1. SĂNĂTATEA: VEȚI SUSȚINE CARANTINA NAȚIONALĂ?

Eugen Tomac (PMP): Dacă se va menține această stare de astăzi, trebuie luată în calcul această măsură.

Robert Sighiartău (PMP): Nu se mai impune o carantinare națională. Carantinarea zonală s-a dovedit a fi de succes. Trebuie acționat acolo unde este problema.

Victor Ponta (Pro România): Nu. Suntem pentru testare în masă. Carantinarea fără testare este o prostie. Aș angaja mai mulți oameni la DSP și pe cei 700 de medici care nu au luat rezidențiatul.

Alexandru Rafila (PSD): În funcție de situația epidemiologică de la mijlocul lunii decembrie putem aprecia aceasta. Scăderea pe care am înregistrat-o nu este reală. Nu cred că este legată de apropierea alegerilor reducerea testării, dar vom vedea consecințele. Măsurile dure nemedicale în perioada următoare ar fi o consecință a proastei gestionări.

Tanczos Barna (UDMR): Există un periocol real, dar decizia la nivel județean sau regional este mai bună. E nevoie de un program de testare și de anchete epidemiologice eficiente.

Dacian Cioloș (USR-PLUS): Nu ar trebui să se impună carantinarea națională. Carantina națională nu trebuie luată decât într-o situație extremă, care poate fi evitată dacă se iau măsuri la nivel local. Strategia de testare trebuie adaptată la situația din teren. Ar trebui combinate testele rapide cu cele PCR. Viitorul guvern va trebui să recâștige încrederea oamenilor.

Întrebări:

Victor Ponta a ales să-i pună o întrebare lui Dacian Cioloș: Cum evaluezi acum intervenția ISU condusă de Arafat la Colectiv și dacă s-a întărit capacitatea pentru marii arși?

Dacian Cioloș: În 2016 s-au luat măsuri pentru a trata arșii, din păcate cred că a fost singurul an. În jurul dlui Arafat nu prea au crescut oameni care să fie capabili să preia această problemă ulterior. Nu s-au rezolvat problemele, s-au agravat.

Rafila către Sighiartău: Testările s-au redus cu 60 la sută, numărul de cazuri la fel, dar spitalele sunt supraaglomerate, mortalitatea în creștere, care este punctul dvs de vedere?

Sighiartău: Președintele și premierul au luat mereu cele mai bune decizii. Și dvs ați fost în acelea comisii care au contribuit la luarea deciziilor. Prioritară este viața oamenilor. Uitați-vă ce s-a întâmplat la Piatra Neamț, unde spitalul era administrat de PSD. PSD și-a bătut joc de acest sector.

Rafila: În mod evident trebuie să vă asumați cazurile multe în ATI și numărul mare de morți.

Barna pentru Rafila: Este nevoie de spitale regionale?

Rafila: Da, dar nu este soluția pentru sistemul de sănătate. Zonele rurale trebuie avute în vedere. Chestiunea cu spitalele regionale e folosită electoral. Accesul la serviciile medicale trebuie să fie universal. Un pachet de servicii medicale preventive nu-l asigură spitalul, ci centre de medicină primară, ambulatorii de specialitate.

Sighiartău: Deciziile trebuie duse aproape de cetățean. Cseke a făcut cea mai bună descentralizare.

Cioloș: Dl. Dragnea ne promitea spitale regionale, tot cu oameni noi.

Rafila: Mă comparați pe mine cu dl. Dragnea?

2. EDUCAȚIA: Sunteți dispuși să garantați că în următorul buget Educația va primi 6% din PIB și indiferent dacă veți fi sau nu la guvernare veți susține acest demers?

Dacian Cioloș (USR-PLUS): Garantez că educația va avea într-un guvern în care USR-PLUS va face parte tot bugetul pe care va fi capabil să-l absoarbă atât pentru investiții în infrastructură în mediul rural și zone defavorizate, reducerea abandonului școlar cât și pentru reformarea calității sistemului de învățământ. 6% e o cifră pe care o tot plimbăm ani de zile. Sunt fonduri europene alocate sistemului educațional care n-au fost folosite, pentru că preocuparea în multe structuri din sistem nu e calitatea educației, nu e accesul la educație al copiilor, nu e adaptarea la nevoile economiei, ci sinecuri politice. Puțini le-a păsat, mai degrabă controlează educația ca să obțină voturi.

Tanczos Barna (UDMR): Nu pot să fiu de acord cu dl Cioloș. Vin din Harghita și acolo sistemul de învățământ nu are aceste conexiuni cu sistemul politic. Directorii nu sunt numiți în felul acesta. Susținem 6% din PIB pentru Educație. Sistemul trebuie regândit pentru că nu putem să avem o educație eficientă sau sistem eficient când avem 30 de copii într-o sală de curs, dacă școlile din sate nu sunt dotate cu internet, nici cu sisteme informatice, dacă nu asigurăm formarea profesională pentru profesori, care le asigură o reacție normală și eficientă într-o situație de criză.

Alexandru Rafila (PSD): Educația și Sănătatea sunt domenii prioritare dacă vrem ca această țară să se dezvolte. Banii care se introduc în Educație și Sănătate nu sunt cheltuieli, sunt investiții. Toate țările care au un grad înalt de dezvoltare, chiar dacă au mai puține resurse naturale, sunt cele care investesc în aceste 2 domenii. Atingerea acestui prag, care este stabilit legal, de 6% este un deziderat normal pe care orice partid de guvernământ, inclusiv PSD, ar trebui să-l respecte, dar accesul la fonduri europene pe deoparte, schimbarea structurii programelor de învățământ care să fie adaptate dezvoltării sistemului din România încât piața muncii să poată să folosească absolvenții diverselor instituții de învățământ este imperios necesară. Trebuie și o regândire a sistemului. Sunt cadru didactic, iar dezvoltarea învățământului și mai ales a cercetării avansate la nivelul universităților care pot să acceseze și banii europeni, cercetare care să fie colerată ulterior cu producția, este esențială și poate aduce bani noi în sănătate. N-aș vrea să fac o referire similară cu cea pe care din nefericire a făcut-o Ludovic Orban, care spunea că vrea să ne întoarcem la situația de acum 14-15 ani.

Victor Ponta (Pro România): Vă garantez că începând cu 7 decembrie ne vom bate dacă trebuie și la propriu, nu doar la figurat, să se deschidă școlile. Despre ce finanțare vorbim dacă școlile sunt închise? Școala online este un fake. Nu este o școală cu adevărat. Este o bătaie de joc la adresa copiilor, profesorilor și părinților. Trebuie s-o finanțezi. Povestea cu 6% din PIB cred că nici dvs n-o mai credeți domnule Prelipceanu. De atâtea ori s-a auzit, toată lumea a promis. De ce? Aveți aici 2 prim-miniștri care vă pot spune. Banii pentru Educație se dau din buget, nu din PIB. Atunci trebuie să vorbim cât la sută din buget. Am fost 4 ani premier și de fiecare dată Educația și Sănătatea au avut buget mai mare. Dacă ajungem la 6% din PIB, trebuie să ajungem și cu bugetul la peste 40% din PIB. Acum suntem la 30%, am scăzut la 28. Altfel păcălim oamenii.

Robert Sighiartău (PNL): PNL n-a mai fost la guvernare timp de 7 ani, dar în momentul în care a venit la guvernare a introdus acest domeniu de Educație printre cele prioritare, iar acest lucru se vede prin faptele pe care Guvernul le-a făcut. S-au dublat investițiile în ceea ce privește dotarea și modernizarea școlilor în rândul administrațiilor locale, dar și la nivel național. În ceea ce privește cele 80 de miliarde de euro pe care președintele Iohannis cu Guvernul au reușit să le negocieze, avem alocată o sumă pentru început din PNRR de 1 miliard de euro care se vor duce tot în investiții în zona educației. Problema nu se rezumă doar la investiții, trebuie foarte clar lucrat la învestirea în formarea și evaluarea profesorilor și să reușim ca profesorii să fie mult mai performanți și trebuie recompensați. Calitatea conținutului programei școlare e o problemă. Se uită foarte mulți întreprinzători la noi. Știm foarte clar că acum foarte multe nevoi și diferite față de ce era acum 10 ani de zile.

Eugen Tomac (PMP): Criza de sănătate a scos în evidență o serie de vulnerabilități pe care îl are sistemul de învățământ în țara noastră. Avem aproape 1 milion de copii care nu au acces la educație nici măcar la învățământ la distanță, având situația prin care trecem la ora actuală. Cred cu tărie că vom reuși în mod real să ne ridicăm la înălțimea acestor evenimente atunci când vom renunța la politizarea sistemului de învățământ și alocarea resurselor și pentru educație și cercetare. Infrastructura e depășită. Avem peste 90% din unitățile de învățământ fără autorizație ISU. Nu putem să expunem copiii României prin asemenea riscuri prin care trec zi de zi. Este absolut esențial să investim în învățământul la distanță, să alocăm mai multe resurse pentru a profesionaliza cadrele din învățământ și să ne adaptăm vremurilor noastre. Europa are un program pentru digitalizarea învățământului excepțional. Viitorul Guvern trebuie să atragă resursele de la UE.

Editor : Luana Pavaluca