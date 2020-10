După ce a anulat candidatura lui Teohari, conducerea USR revine asupra deciziei. „E doar o reparație morală, listele au fost depuse”

USR a revenit sâmbătă seară, într-o ședință a comitetului politic, asupra deciziei de invalidare a candidaturii lui Vlad Teohari (pentru Diaspora). Decizia nu are însă efect practic, pentru că listele pentru Diaspora au fost deja depuse la Biroul Electoral Central. Vlad Teohari spune că există două variante în care ar putea reveni pe lista de candidați.

Practic, USR a invalidat decizia comisiei de arbitraj, care a respins candidatura lui Teohari în urma unui aviz negativ de integritate.

Decizia de sâmbătă a USR este însă doar la nivel „moral”, pentru că listele de la Diaspora au fost deja validate de BEC.

„E o reparație morală, listele pentru Diaspora au fost deja depuse. (Vlad Teohari - n.r.) Nu va prinde loc pe altă listă a organizațiilor din țară”, susțin surse din conducerea partidului pentru Digi24.ro.

Duminică seară are loc un Birou Național în care ar trebui finalizat procesul de validare a tuturor candidaturilor pe țară.

Vlad Teohari: Există două variante să revin pe liste

Vlad Teohari a menționat și el revenirea asupra deciziei partidului, cu aceeași precizare, că e tardivă, atât timp cât listele au fost depuse. El spune că există două variante în care ar putea reveni pe lista de candidați.

„Ieri, Comitetul Politic al USR a invalidat avizul negativ de integritate primit de mine de la Comisia Națională de Arbitraj, împreuna cu decizia Biroului Național de invalidare. Este tardiv, pentru că în momentul de față listele diasporei sunt închise. Aș fi apreciat mai mult acest gest dacă era făcut mai repede și să îmi permită eventuala candidatură, conform statutului USR și fără presiune publică.

Mulți colegi și prieteni mă întreabă acum dacă decizia de ieri mă va readuce pe liste. Răspunsul e negativ. Există totuși 2 variante prin care ar mai fi posibil. Greu și puțin probabil, dar dacă e ceva în care cred este norocul și karma pe care le-am avut mai de fiecare dată alături. 1. Alegeri 6 decembrie - Tribunalul București va accepta contestația mea și va obliga BEC-ul să îmi dea posibilitatea să-mi depun dosarul de candidatură conform listelor inițiale. 2. Alegeri amânate în primăvară - Cel mai probabil se vor redeschide înscrierile, iar atunci listele vor fi depuse din nou”, a scris Vlad Teohari duminică pe Facebook (postarea integrală AICI).

Dă partidul în judecată

Vlad Teohari, a cărui candidatură pe listele pentru diaspora a fost invalidată de Biroul Național al formațiunii pentru că „a ieșit public împotriva partidului”, a anunțat într-un comunicat că dă partidul în judecată, iar avocatul Dumitru Dobrev, fost membru în Biroul Național al USR, îl va reprezenta.

„Vlad Teohari a câștigat alegerile interne în filiala USR Diaspora, fiind ales pe locul 1 pe lista pentru Camera Deputaților, dar candidatura sa a fost invalidată de USR cu mai puțin de 48 de ore înaintea datei limită de depunere a listelor de candidaturi la Biroul Electoral de Circumscripție”, se precizează în comunicat.

„Sunt unul dintre fondatorii Uniunii Salvați Bucureștiul și avocatul care a înscris la Tribunalul București Uniunea Salvați România în 2016. Am apărat USR de atunci încoace în tot felul de procese, de la contestații la deciziile AEP la înregistrarea alianței pentru europarlamentare. Astăzi, apăr spiritul USR în fața unei conduceri care a uitat principiile și valorile partidului. Când am intrat în politică, alături de Nicușor Dan, am făcut-o sufocat de nedreptatea pe care o vedeam zi de zi, în viața mea profesională, în instanțe.

Lui Vlad Teohari i s-a încălcat dreptul de a fi ales, dreptul la apărare și a fost discriminat față de numeroși alți colegi, cosemnatari ai aceleiași scrisori ce i se impută, care au putut candida în alegerile locale din 27 septembrie. În plus, Comisia Națională de Arbitraj a USR a depășit cu 20 de zile termenul regulamentar până la care se putea pronunța pe validitatea candidaturii lui Vlad și l-a considerat lipsit de integritate pentru o chestiune ce ține strict de libertatea de exprimare” a declarat avocatul lui.

