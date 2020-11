PRO România propune soluții imediate pentru salvarea IMM-urilor

PRO România propune un plan anticriză care să permită afacerilor mici și mijlocii să își continue activitatea și care să ducă la salvarea a cât mai multor locuri de muncă. Sprijinul Economic de Criză este dedicat IMM-urilor care vor avea la finalul anului 2021 același număr de angajați ca la sfârșitul anului 2020.

„Dacă dai un om afară, nu e vorba doar de un șomer, ci de un impact economic uriaș, de un impact psihologic asupra familiei acestuia. Noi venim cu trei măsuri foarte concrete și foarte clare, pe care orice întreprinzător din această țară le poate simți sau calcula”, a declarat Victor Ponta.

Prin Sprijinul Economic de Criză se propune reducerea TVA de la 9% la 5% pentru produsele agricole, alimentare și pentru serviciile HORECA.

„Când am fost la guvernare mi-am asumat decizia reducerii TVA-ului de la 24% la 9% pentru alimente și o serie de servicii. Mi-au zis atunci că nu se poate, că o să fie dezastru. De fapt am sprijinit firmele serioase, am scos evaziunea fiscală și am crescut încasările la bugetul de stat. Această nouă reducere de 4% reprezintă nu doar bani la modul concret, ci și un sprijin psihologic pentru sectoarele cele mai afectate de această criză”, susține președintele PRO România.

Tot în acest proiect, PRO România propune anularea unor obligații fiscale aferente anului 2021, respectiv impozit pe profit, impozit specific, impozit pentru microintreprinderi, taxe și impozite datorate activelor corporale neutilizate din cauza restricțiilor și a interdicțiilor administrative.

„Sunt foarte multe firme care plătesc în continuare taxe și impozite pentru active pe care nu le mai pot folosi. Îi taxăm pentru ceva ce ei nu folosesc în activitatea economică, iar acesta este încă un motiv pentru care aceste firme se gândesc la anul 2021 ca la anul falimentului, nu ca la anul trecerii prin criză. Soluțiile noastre sunt simple și ușor de aplicat. Important este să ieșim împreună din criză și apoi să începem să reconstruim”, explică Victor Ponta.

Nu în ultimul rând, PRO România propune ca statul să suporte 50% din chiriile aflate în plată pe perioada nefuncționării IMM-urilor din cauza restricțiilor impuse de autorități.

„Nu este normal să lăsăm firmele mici să lupte în procese și în lupte foarte complicate cu diverși proprietari. E o bătălie inegală. În această situație, doar pentru anul 2021, așa cum se întâmplă de altfel în toate țările europene, trebuie să intervii și să salvezi economia. Oamenii și firmele românești nu trebuie abandonate”, a concluzionat liderul PRO România.