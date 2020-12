Rafila: „PSD a câştigat aceste alegeri. Ceea ce vrem imediat este ca această ţară să aibă un guvern stabil”

România are nevoie de un guvern stabil care să ofere soluții în situații de criză, spune Alexandru Rafila, candidat la alegerile parlamentare de duminică. Rafila deschide lista PSD pentru Camera Deputaților.

„PSD a câştigat aceste alegeri, rezultatul din sondaje cu siguranţă va fi confirmat la numărătoarea voturilor şi opinia mea este că această diferenţă se va consolida. Este un lucru extrem de important că am reuşit să convingem majoritatea cetăţenilor din România că PSD are soluţii, că PSD doreşte să facă o altă politică în România, politica responsabilităţii, a profesionalismului şi care nu are loc de festivism şi de demagogie”, a spus Rafila.

„Ceea ce vrem imediat, cât mai repede după încheierea numărătorii voturilor, este ca această ţară să aibă un guvern stabil, care să poată să ofere soluţii în situaţii de criză majoră în domeniul sanitar, că aceste soluţii pentru domeniul sanitar să ofere premise pentru redresarea economică şi pentru funcţionarea societăţii româneşti”, a adăugat el, potrivit Agerpres.

„Polarizarea a fost extremă în cursul campaniei electorale, chiar dacă ea a fost o campanie online, aşa cum sunt şi şcolile online. Deci lucrul acesta poate că nu a mobilizat suficient electoratul, dar până la urmă am încercat să ne adaptăm şi putem să venim cu soluţii concrete, cu oameni specializaţi pentru fiecare dintre domeniile de care România are nevoie pentru a depăşi această situaţie dificilă”, a mai spus Rafila.

Editor : Monica Bonea