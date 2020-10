Scandalul listelor USR de la alegerile parlamentare se întețește. Vlad Teohari anunță că dă partidul în judecată

Scandalul listelor de candidați pentru alegerile parlamentare ale USR PLUS continuă. Vlad Teohari, a cărui candidatură pe listele pentru diaspora a fost invalidată de Biroul Național al formațiunii pentru că „a ieșit public împotriva partidului”, anunță că dă partidul în judecată, iar avocatul Dumitru Dobrev, fost membru în Biroul Național al USR, îl va reprezenta, se arată într-un comunicat: „Nu voi accepta nedreptatea care mi s-a făcut și îmi voi apăra drepturile pe toate căile legale pe care le am”, a spus Teohari.

„Vlad Teohari a câștigat alegerile interne în filiala USR Diaspora, fiind ales pe locul 1 pe lista pentru Camera Deputaților, dar candidatura sa a fost invalidată de USR cu mai puțin de 48 de ore înaintea datei limită de depunere a listelor de candidaturi la Biroul Electoral de Circumscripție”, se precizează în comunicat.

„Sunt unul dintre fondatorii Uniunii Salvați Bucureștiul și avocatul care a înscris la Tribunalul București Uniunea Salvați România în 2016. Am apărat USR de atunci încoace în tot felul de procese, de la contestații la deciziile AEP la înregistrarea alianței pentru europarlamentare. Astăzi, apăr spiritul USR în fața unei conduceri care a uitat principiile și valorile partidului. Când am intrat în politică, alături de Nicușor Dan, am făcut-o sufocat de nedreptatea pe care o vedeam zi de zi, în viața mea profesională, în instanțe.

Lui Vlad Teohari i s-a încălcat dreptul de a fi ales, dreptul la apărare și a fost discriminat față de numeroși alți colegi, cosemnatari ai aceleiași scrisori ce i se impută, care au putut candida în alegerile locale din 27 septembrie. În plus, Comisia Națională de Arbitraj a USR a depășit cu 20 de zile termenul regulamentar până la care se putea pronunța pe validitatea candidaturii lui Vlad și l-a considerat lipsit de integritate pentru o chestiune ce ține strict de libertatea de exprimare.

Azi, ca avocat al lui Vlad Teohari, am depus la Tribunalul București o contestație față de lista de candidaturi pentru diaspora, la Camera Deputaților, a USR PLUS. Mi-am dat demisia din Biroul Național al USR și îl voi apăra pe Vlad până la capăt pentru a-și găsi dreptatea”, spune Dobrev, conform comunicatului.

„Să ți se pună eticheta de neintegritate din partea unui grup de 7 oameni, iar aceasta să reprezinte poziția unui partid care luptă pentru decență și pentru care te-ai zbătut pentru idealuri timp de 4 ani, e cel puțin frustrant, ca să nu zic dureros și distructiv. Ceea ce s-a întâmplat luni este o nedreptate crasă la adresa democrației interne din partidul nostru.

Un partid care din 2016 și-a câștigat reputația prin munca fiecărui membru că luptă împotriva abuzurilor și pentru meritocrație sau transparență, m-a declarat neintegru pentru că am aderat la o scrisoare în 2019 în care semnalam derapajele conducerii actuale, fără să am măcar dreptul la apărare sau să fiu informat oficial înainte de discutarea cazului. Am fost unul dintre zecile, sau chiar sutele de membri semnatari ai acelei scrisori.

Biroul Naţional, cu 13 voturi din 25 a acceptat avizul negativ al Comisiei de Arbitraj şi a invalidat candidatura mea chiar dacă, în aceeași ședință, a validat o altă persoană în aceeași situație. Imaginea care se creează în jurul meu și care poate avea repercusiuni asupra percepției publice asupra mea ca individ în societate se răsfrânge și asupra familiei mele și mai ales asupra celor care m-au sprijinit și votat în toată această aventură.

Spiritul userist este despre oameni care luptă pentru principii, valori și idealuri. Nu voi accepta nedreptatea care mi s-a făcut și îmi voi apăra drepturile pe toate căile legale pe care le am”, a declarat Vlad Teohari, conform comunicatului.

