Preşedintele interimar al PNL, Ilie Bolojan, a anunţat că a votat la alegerile parlamentare cu gândul la România modernă şi la România europeană, dar şi pentru familie, pentru comunitate şi pentru ţară.

Ilie Bolojan a votat, duminică, în jurul orei 8.00, la secţia de votare de la Colegiul ”Emanuil Gojdu” din Oradea.

„Am votat astăzi cu gândul la România modernă şi la România europeană. Îi îndemn pe toţi românii să se ducă la vot pentru că fiecare vot astăzi are o mare importanţă. Astăzi votăm nu doar pentru ţara noastră, ci votăm şi oameni şi partide. Am votat atât la Camera Deputaţilor, cât şi la Senat cu oameni pe care îi recunoşti nu după vorbele lor, ci după faptele lor. Am votat pentru valorile noastre, pentru familie, pentru comunitate şi pentru ţară. Indiferent care sunt opţiunile dumneavoastră, vă rog să vă prezentaţi la vot, dar după aceea, începând de mâine, trebuie să ne respectăm unii pe alţii şi să fim uniţi în spiritul Zilei Naţionale”, a declarat Ilie Bolojan.

