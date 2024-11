Ce spune Ciolacu despre vânătoarea cu Hayssam și pescuitul cu Dragnea. „Când mi-a venit controlul la arme, am văzut cât de ruginită e”

Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, susţine că fostul lider al partidului, Liviu Dragnea, nu se numără printre cei mai buni pescari pe care i-a întâlnit, cum nici Omar Hayssam nu excela în partidele de vănătoare. Premierul susţine că n-a mai vânat de șapte ani, timp în care i-a ruginit şi arma.

Marcel Ciolacu, candidatul PSD la alegerile prezidenţiale, a fost întrebat într-o emisiune la Prima TV, cine era mai bun: Liviu Dragnea la pescuit sau Omar Hayssam la vânătoare. „Nici unul, nici altul”, a răspuns Ciolacu, potrivit News.ro.

Ulterior, premierul a spus că nu a mai fost de mult la vânătoare.

„N-am mai vânat de șapte ani. Am o singură armă, foarte veche, am stat cu fiecare şurubel şi l-am curăţat. Pentru vânători, un «Dublu Express», o armă ieftină. Când mi-a venit controlul la arme, am văzut-o cât de ruginită e. Am pus ulei. O s-o trec la nepoţi, fiul meu nu are această pasiune, o să fie medic”, a povestit Marcel Ciolacu.

În martie 2017, Liviu Dragnea, pe atunci lider al PSD, posta pe Facebook o poză în care apărea la pescuit alături de Sorin Grindeanu şi Marcel Ciolacu.

„În acest sfârşit de săptămână, l-am învăţat pe Sorin să pescuiască. Marea ruptură între Parlament şi Guvern a avut loc: eu am prins 17 ştiuci şi el 9. Eu cred că e foarte bine pentru un începător care nu pusese niciodată mâna pe o lansetă! La vâsle, un ecologist: Marcel Ciolacu“, scria Dragnea pe Facebook.

De asemenea, Marcel Ciolacu apare şi într-o fotografie la vănătoare alături de Omar Hayssam, om de afaceri sirian, condamnat ulterior la închisoare pentru infracţiuni economice şi terorism.

„Ştiţi când a fost făcută acea poză? Acum 25 de ani. Dacă mă pot întoarce la 30 de ani, o fac cu plăcere. Nu am avut nicio relaţie, am fost la o vânătoare la care a fost invitat şi Omar Hayssam şi dintr-o poză imensă, cum se face, când se termină vânătoarea, cu vânatul în faţă şi vânătorii în jur, s-a decupat”, spunea preşedintele PSD în luna august.

Editor : B.P.