Expertul în conţinut digital Cristian Bolocan explică mecanismele şi influenţa TikTok asupra rezultatului primului tur al alegerilor prezidenţiale, câştigat de independentul Călin Georgescu. „Algoritmul reacţionează la acel mesaj care generează emoţie”.

Într-o declarație pentru Digi24, expertul în conținut digital Cristian Bolocan spune că, deşi există preconcepţia că platforma TikTok este utilizată mai ales de tineri, statisticile arată că predomină, de fapt, publicul matur, cu vârste de peste 35 de ani.

Potrivit expertului, algoritmul reacţionează la acel mesaj care generează emoţie.

„Deşi, paradoxal, considerăm că userii tineri, utilizatorii tineri sunt acolo (n. red. - pe TikTok), avem statistici care ne arată că predominant este mai degrabă publicul matur, de peste 35 de ani. Această grupă 35+ este cumva predominantă, deşi preconcepţia noastră este că pe TikTok sunt foarte mulţi utilizatori tineri, copii, generaţia Z etc. Vorbim totuşi despre o reţea socială care are peste nouă milioane de utilizatori şi care, în ultimul an, a crescut fulminant. Totodată, mai avem o statistică interesantă, şi anume, avem peste 32 de ore petrecute de români, în medie, pe lună, un timp enorm de mare. Cumva Tik-Tok este ca un canal TV care învaţă ce emisiuni ne plac”, a declarat Cistian Bolocan la Digi24.

Expertul a explicat că, deşi TikTok are „cel mai sofisticat algoritm”, în fapt, au fost „exploatate lucruri destul de simple” şi transmise „mesaje clare, ceea ce a permis viralizarea lor rapidă”.

„Vorbim despre o vulnerabilitate a algoritmului şi, în acelaşi timp, despre o componentă destul de simplă. (...). Tinerii au fost atinşi prin mesaje despre schimbare şi anti-sistem, publicul matur a fost influenţat de apeluri la tradiţie şi suveranitate şi, în acelaşi timp, tot în spatele acestei strategii, vorbim despre o strategie de conţinut polarizantă, care a determinat utilizatorii să dezbată cumva în secţiunile de comentarii. Iar toată această dezbatere care s-a întâmplat în jurul acestor componente de comunicare, au determinat ca algoritmul să declanşeze şi implicit să determine o viralizare rapidă, într-un timp foarte scurt, pentru că algoritmul TikTok se uită la fiecare videoclip în parte”, arată Bolocan.

El mai spune că algoritmul TikTok funcţionează „pe bule de interes”, identificând pentru fiecare persoană în parte criteriile şi mesajele la care reacţionează.

„În esenţă, algoritmul reacţionează la acel mesaj care generează emoţie. Iar dacă noi ştim să creăm mesaje cu mare impact emoţional, reuşim să înţelegem algoritmul. Asta este regula simplă, deşi în esenţă, algoritmul este foarte complex. Bineînţeles, în spate sunt o serie de factori care fac parte din acest algoritm mai sofisticat, dar elementul important este partea emoţională. În contextul în care avem o generaţie Z, mileniali, care au o stabilitate emoţională diferită faţă de alte generaţii, eu zic că ăsta a fost un element important în strategia respectivă”.

Editor : Ș.A.