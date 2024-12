Cum se vede haosul politic din afara țării. Romina Gingașu, soția moștenitorului Ferrari: E un război român contra român de neimaginat

Un semnal puternic despre modul în care este perceput tot acest haos al alegerilor prezidențiale în afara României l-a dat și Romina Gingașu, investitor și fondator Red Women, soția moștenitorului imperiului Ferrari.

Romina Gingașu, soția moștenitorului Ferrari: Este un război român contra român de neimaginat. O să spun o chestie. România ajunsese la o stabilitate, unde exista un sistem unde nu era nimic de schimbat. În momentul în care eu, ca persoană fizică și alți oameni de afaceri am cumpărat din datoriile statului bonduri, cum se numesc, obligațiuni de stat, nu am făcut-o că ne-a zis cineva, am făcut-o in propria inițiativă și pentru că am observat că România are o stabilitate și am dorit să ajutăm statul într-un mod corect, nu prin investiții în campanii politice, ci printr-un efectiv în mod corect de a cumpăra datorii guvernamentale. Investitorii s-au retras, inclusiv eu, până când nu revine stabilitatea în țară. Primul lucru pe care vreau să-l transmit este că nu pot spune ștampila de vot fără repercursiuni și doar pentru a da o șansă unei persoane total necunoscute, care a avut o campanie frauduloasă, care nu s-a prezentat în fața noastră și nu ne-a spus ce agent de politică are. Nu te poți juca cu viitorul tău, al meu, al întregului popor. Suntem văzuți de afară ca o țară de nebuni, ca un pericol la siguranța națională a altor țări. Asta e foarte grav. Aseară, Germania era extrem de preocupată după ce au văzut filmări din România cu salutul nazist. Extrem de grav. El a folosit elemente și cuvinte care nu s-au mai menționat, din respect pentru oamenii care au fost torturați și au murit în acele momente istorice teribile. Însă el vine și vorbește despre niște crindinali cu așa ușurință încât pe mine, și nu numai pe mine, ne sperie teribil.

