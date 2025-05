Nicuşor Dan, despre campanie: „Au fost dezinformări: că nu mi-am botezat copiii, că nu am luat Bacalaureatul, că sunt omul lui Soroș”

Nicușor Dan, candidat independent la alegerile prezidenţiale, a declarat vineri, despre campania electorală, că pentru el a fost o luptă pentru adevăr, existând „foarte multe dezinformări” privind propria persoană, precum faptul că nu şi-ar fi botezat copiii, că nu ar deține o diplomă de Bacalaureat sau că ar fi „omul lui Soroș”. ANCOM ar fi trebuit să fie în contact direct cu TikTok şi cu Meta, a precizat, totodată, Nicușor Dan, citat de news.ro.

„În primul rând vreau să invit (...) românii să meargă la vot, pentru că votul fiecăruia este extrem de important (...), probabil va fi o competiţie foarte strânsă. Eu invit pe toţi românii să iasă la vot, să se exprime după cum le vitează conştiinţa, pentru că este vorba despre direcţia care merge în România”, a spus Nicuşor Dan despre finalul campaniei electorale pentru turul doi al alegerilor prezidenţiale.

„Campania asta a fost, în opinia mea, specială, pentru că au fost foarte, foarte multe dezinformări. A prevalat spaţiul online în faţa spaţiului controlat - media clasică - şi acolo s-au dus foarte, foarte multe informaţii false”, a arătat primarul Capitalei.

„Noi am avut în turul 1 două zile blocate, când am avut o avalanşă de sute de mii de conturi false pe conturile noastre, iar algoritmii ne-au micşorat expunerea. Acum, în turul 2, s-a întâmplat o singură dată, pe o singură postare, întâmplător - cea cu promisiunea lui George Simion de a da case la 35.000 de euro... acolo am avut sute de mii de conturi din Asia. Evident, proporţional, conţinutul mesajelor se duce 20% în România, 80% în Asia, pentru că acolo sunt mai mulţi număritori”, a precizat Nicușor Dan.

Despre instituţia care nu şi-ar fi făcut treaba în această campanie, Nicuşor Dan a arătat că „ANCOM este cea care ar fi trebuit să fie în contact direct cu TikTok şi cu Meta”.

„Este o chestie foarte, foarte simplă: la solicitarea candidatului, ar fi putut să restricţioneze accesul conturilor din Thailanda, dacă eu, proprietar de cont TikTok, îi solicit. Ar fi trebuit să poată să facă asta şi n-a putut”, a menţionat el.

Despre știrile false care au circulat în spațiul public, Nicuşor Dan a enumerat: „Faptul că nu mi-am botezat copiii, că nu mi-am luat bacalaureatul, că sunt omului lui Soroș. Tocmai de asta ar fi fost interesante dezboaterile faţă-în-faţă. Am avut una singură”.

