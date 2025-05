Alegeri prezidențiale 2025. George Simion și Nicușor Dan, invitați de Digi24 la dezbatere. Răspunsurile celor doi candidați

Digi24 a invitat candidații la o dezbatere pentru finala prezidențială, luni, 12 mai. Până în acest moment, echipele celor doi nu au căzut de acord pe data defășurării acesteia. Digi24 este gata să găzduiască această confruntare oricând sunt disponibili ambii candidați. În paralel am lansat invitații și pentru o dezbatere între fiecare prezidențiabil și jurnaliștii Digi24 pentru săptămâna viitoare. Nici pentru acest format nu există încă o confirmare din partea niciunuia dintre candidați.

Cu toate acestea George Simion a anunțat miercuri pe pagina sa de Facebook că va veni în cursul zilei la Digi24 pentru o dezbatere care nu a fost agreată încă, de ambii candidați.

„Sunt disponibil și am anunțat și am confirmat participarea la Digi24, unde a fost invitat și Nicușor Dan în această seară. Mă voi duce la ora 21.00 să văd dacă Nicușor Dan s-a prezentat sau nu, dacă are curaj să se prezinte”, a spus George Simion.

Nicușor Dan a spus că „dezbaterile trebuie să fie lansate de instituții credibile, posturi de televiziune”.

„Pentru moment există câteva pentru săptămâna viitoare la care voi participa.

Cred că românii judecă cu capul lor și văd ce e serios și ce e fonfleu în campanie. O să avem dezbateri la care sper să vină, organizate serios de posturi de televiziune”, a mai precizat acesta.

Discuțiile cu echipele celor doi vor continua.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Editor : A.C.