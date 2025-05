Bătrânii României sunt un exemplu pentru tânăra generație și atunci când vine ziua votului. Trecuţi de mult de prima tinerețe, cu puterile slăbite, dar cu drag de țară, sunt primii care își exercită dreptul fundamental și care nu au lipsit de la niciun scrutin. De-a lungul timpului, și-au învățat copiii, nepoții și strănepoţii despre importanţa votului într-un stat democratic. „Este o datorie de onoare a cetățeanului”, spun oamenii.

„Uite! Fii atent! Vezi buletinele? Avem câte 84 de ani, ne apucăm de mânuță amândoi să mergem la votare!”

La 84 de ani, Costică Orac și Maria, soția lui, nu au ratat niciun tur de alegeri. Au 65 de ani de căsnicie, presărați cu bune și rele, dar au rămas împreună. Și tot impreună au mers la fiecare votare.

Costică Orac, localnic din Odaia Manolache, județul Galați: În 13 noiembrie am avut nunta. După nuntă, am fost la alegeri.

Reporter: Ați votat la 19 ani?

Costică Orac: Da.

Reporter: Vă mai aduceți aminte?

Costică Orac: Da.

Reporter: De ce, a fost un moment emoționant, important?

Costică Orac: Important a fost, pentru noi. Și de la votare am venit acasă bucuros că ne-am ales noi președintele, să avem și noi o viața mai bună.

Își amintește cu nostalgie de fiecare zi de duminică în care erau alegeri. Tot satul era ca de sărbătoare.

Costică Orac: Plecăm cu prietenii, cu vecinii. Dacă erau pe-acasă, ne strigam unul la altul: „Hai mergi, cutare, nu știu ce. / Merg, hai să mergem!”. Veneam acasă bucuroși că am fost la votare, că ne-am găsit cu cutare, cu cutare. A fost un vis, o frumusețe, o bucurie era în sufletul omului de rând!

Reporter: Acum mergeți din nou?

Costică Orac: Da, merg din nou, mă duc.

Reporter: O luați și pe doamna, pe mamaia?

Costică Orac: Păi da, păi fără discuție, fără ea nu merg.

Reporter: Fără ea nu mergeți? Nu, că nu putem să stăm unu fără altul...

Ca la o zi mare, Maria pregătește hainele pe care le vor purta în ziua votului. Știe exact cum trebuie să fie viitorul președinte.

Reporter: O pregătiți să mergeți la vot?

Maria Orac: La votare, da. Asta, una! Asta e bluza! Dacă e răcoare afară oleacă, cu ăsta! Asta e haina și pantalonul ăsta. Să fie bun cu lumea, să vorbească frumos și să le dea toate... Ce se poate, cât pot și ei drepturile la lume.

Vecinii lor, Tudorița și Vasile, au 3 copii și 6 nepoți. Nu au lipsit de la nicio votare, iar acum, mai mult ca oricând, se gândesc la viitorul tinerilor.

Tudoriţa Miron, localnic: Copiii când vin mă întreabă: "Mamaie, ai fost la vot? Mamaie, da' cu cine votezi?". Mi-a venit fata de la București și a zis: "Mamaie, să mergi la vot, chiar dacă te vezi așa șubredă, da' să mergi. "Am să merg, mamă, pentru voi, pentru voi, să aveți un viitor mai bun!"

Vasile Miron, localnic: Este o datorie de onoare a cetățeanului! Dacă noi nu ne ducem, mai ales că avem o vârstă, copiii noștri ce sa vadă?! Un președinte de țară, în primul rând, sa aibă pregătire, să aibă cunoștințe despre viața cetățeanului, să cunoască și pe cea de la țară, și pe cea de la oraș, să poată să facă o armonie, în așa fel încât să formeze tineretul să meargă pe drumul cel bun. Binele învinge întotdeauna!

În sat, mai bine de jumătate din localnicii cu drept de vot sunt vârstnici care au peste 75 de ani, dar nu renunță la votul lor.

