Candidatul AUR la prezidențiale George Simion a votat, duminică la o secţie din Mogoşoaia, împreună cu Călin Georgescu, la fel cum au făcut și în primul tur al alegerilor. Simion a precizat că a votat „împotriva celor care ne desconsideră pe toţi”.

Simion şi Georgescu au venit împreună cu soţiile şi au fost însoţiţi de zeci de persoane care scandau „Călin Georgescu - preşedinte”, scrie News.ro.

După ce au votat, Călin Georgescu a declarat jurnaliştilor prezenţi în secţia de votare: „Ce este astăzi, nu este vot, este o mărturisire. Este mai mult decât un vot”, a spus Georgescu.

El a fost întrerupt de un agent de poliţie care le-a atras atenţia că nu pot da declaraţii în secţia de votare.

„Nu e foarte frumos ce aţi făcut, dar nu e nicio o problemă”, a afirmat Simion, iar cei doi au ieşit din secţia de votare.

Ulterior, pe holul secţiei de votare Călin Georgescu a spus că a votat „pentru familia românească, pentru care cuvintele mamă și tată să fie sfinte, am votat pentru țara noastră care mai mult decât oricând are nevoie de iubire, vindecare”.

„Am votat pentru țara noastră, de aici și de pretutudindeni, care mai mult ca oricând are nevoie de iubire, iertare și vindecare. La final, aș vrea să ne amintim de cuvintele înțelepte ale străbunilor noștri, cu cât suntem mai mulți cu atât e mai bine. Aşa încât să fim mulţi la vot şi vom fi puternici”, a completat Călin Georgescu.

George Simion a declarat că a votat pentru ca viitorul ţării să fie decis de români.

„Am votat împotriva nedreptăților făcute poporului român, am votat împotriva inechităților și umilințelor la care surorile și frații noștri au fost supuși și aici în actualele granițe și pretutindeni, am votat împotriva abuzurilor și sărăciei, împotriva celor care ne desconsideră pe toți. Am votat pentru viitorul nostru care să fie decis doar de români, pentru români și pentru România. Așa să ne ajute Dumnezeu”, a spus George Simion.

Editor : A.P.