Fostul președinte Traian Băsescu a spus la Digi24 că independentul Nicușor Dan, intrat în turul al doilea al alegerilor prezidențiale, poate câștiga scrutinul în fața candidatului AUR George Simion dacă neociază cu românii, nu cu politicienii din coaliție. Băsescu a aminitit de momentul 2000, când el a avut un scor mai mic în primul tur pentru primăria Capitalei decât principalul contracandidat, dar a câștigat în turul al doilea.

„Explicația e valabilă și acum. La alegerile prezidențiale s-au prezentat circa 9 milioane de români cu drept de vot la urne. Acuma din 11 au rămas doi candidați, mulți dintre cei care au fost în primul tur nu-și mai regăsesc opțiunea în cei doi și nu vor mai veni în turul doi la vot. În schimb, dintre cei 9 milioane care n-au venit la vot în primul tur, vor fi milioane care vor veni la vot pentru că acum au de optat între două persoane. Deci nu cred că situația e atât de dramatică”, a spus Băsescu.

„Toată cheia este ca Nicușor Dan să înțeleagă că nu are ce negocia nici cu Ciolacu, nici cu Ponta, nici cu Predoiu, care interimar la liberali. El are de convins un singur partener pentru turul doi: poporul român. Trebuie să i se adreseze, să-l convingă că va respecta ceea ce promite, că va fi un președinte care să rezolve lucruri și nu un președinte care să pună după ușă, sub preș, problemele țării până când ele se acutizează la nivelul la care devin explozive”, a explicat el.

Băsescu a vorbit și despre avertismentele lansate de mai mulți economiști și analiști că alegerea lui George Simion ca președinte ar fi un scenariu dezastruos pentru țara noastră.

„De aceea este probabil un moment în care poporul român trebuie să salveze propria țară printr-un vot majoritar pentru cel care reprezintă menținerea direcției vest și a opțiunii de a fi parte a Uniunii Europene și a NATO. Pentru că domnul Simion ne-a și anunțat după alegeri că ni-l aduce pe Călin Georgescu, pe șarlatanul acesta, în funcția de premier. Deci, un tandem Călin Georgescu- George Simion ar fi catastrofal pentru țară și, deși nu poporul Român e vinovat pentru situația în care s-a ajuns, va trebui ca poporul român să scoată România din dificultate, pentru că politicienii care guvernează de 4-5 ani încoace au adus România într-o situație extrem de dificilă. Este misiunea românilor să rezolve problema”, a mai spus Băsescu.

