Becali spune că „se sacrifică” să candideze la președinție ca să nu câștige Georgescu. „Poate să distrugă România într-un an”

Gigi Becali spune din nou că ia în calcul să candideze la președinția României. Deputatul AUR spune că, dacă șeful său de partid, George Simion, nu va intra în cursă, o va face el, ca independent. Susține că brea să facă asta ca să-l blocheze pe extremistul prorus Călin Georgescu, pe care îl consideră foarte periculos pentru țară. Pe de altă parte, Becali a lansat un atac la SUA, motivând că de acolo au fost aduse în Europa egalitatea de gen și diversitatea, pe care le critică.

„Dacă George Simion nu candidează, atunci voi candida eu ca independent. Mă retrag din AUR, pentru că am intrat într-o casă AUR, nu sunt trădător. Mă retrag și candidez eu, ca și independent. Aștept să vină din America acum și îl voi întreba: candidezi sau nu candidezi? Bărbătește, față în față”, a spus Becali.

El a spus că vrea să candideze pentru că „nu-l poate bate nimeni pe Georgescu”.

„Și atunci am zis: singura soluție, pentru că omul ăsta... seci noi ce am câștigat în 35 de ani, pentru că suntem bine, suntem bine ca țară, am depășit Polonia, am depășit Ungaria, avem 80% din din nivelul de trai al al Europei, ca popor, ce vrem? Avem autostrăzi. A investit Europa miliarde și miliarde în România. Și atunci când văd că vine un om din ăsta care poate să distrugă România într-un an de zile, să o spulbere cu nebuniile lui, am zis că mai bine mă sacrific eu”, a susținut Becali.

El s-a lansat și într-un atac la adresa Statelor Unite, după ce președintele american JD Vance a criticat anularea alegerilor prezidențiale din 2024.

„Ne-a dat vreun ban pe America? E partener strategic. Bine, dacă e partener, respectăm ce am semnat, dar Europa e familia care ne-a dat mii și mii de miliarde și am făcut țara asta cât de cât boboc, zic eu, așa o văd. E adevărat că mai este o anumită sărăcie, dar noi suntem deja dezvoltați. Și cine a făcut asta? Familia noastră, Europa. America ce-a făcut? Mi-a adus niște baze militare care niciun ban nu ne-a dat, ne-a costat și bazele militare tot noi le-am făcut”, a spus Becali.

El a criticat însă și valori ca diversitatea și egalitatea e gen, promovate atât de Uniunea Europeană, cât și de Statele Unite și de alte țări civilizate.

„Voi ați adus toate mizeriile în Europa, toate alea, valorile care spuneți voi acuma ca le contestați, cu homosexualii? Nu de la voi a venit? Dar Soros al vostru e cumva european? E român? Soros nu cumva el este american? Nu cumva de la voi au venit toate? Acum aveți obligația asta morală să curățați, dar nu să veniți să ne impuneți nouă ce să facem cu democrația”, a susținut el, cu referire la Statele Unite.

Editor : M.B.