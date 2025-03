Ce declara Călin Georgescu despre George Simion în noiembrie: „Ferește-mă, Doamne, de cel viclean”

După ce Curtea Constituțională a României i-a interzis candidatura la alegerile prezidențiale din luna mai, Călin Georgescu a decis să-l susțină pe George Simion în cursa pentru Cotroceni. Deși în prezent Georgescu îl vrea președinte pe liderul AUR, nu avea aceeași părere anul trecut, în noiembrie, când spunea despre Simion că „nu are nimic în comun cu binele poporului”.

Călin Georgescu îl ataca dur pe George Simion în noiembrie 2024, cu câteva zile înainte de primul tur al alegerilor prezidențiale, insinuând că liderul AUR ar avea înțelegeri cu PSD.

„Mă adresez și dumneavoastră, domnilor și doamnelor din partidul AUR. Vă întreb sincer. Sunteți siguri că George Simion este omul care poate conduce România? Sigur el e cel ales de voi sau a fost ales special pentru voi de PSD? Faptul că nu apare la dezbateri, dar primește susținere pentru a se inocula ideea că poate intra în turul doi cu Ciolacu doar pentru a pierde, practic, nu vă ridică chiar niciun semn de întrebare legat de domnul Simion?”, spunea atunci Călin Georgescu, într-un clip postat pe pagina sa de Facebook.

Georgescu mai spunea că Simion nu vrea binele poporului, justificând astfel decizia lui de a nu candida la alegerile prezidențiale din partea AUR.

„Știți de ce nu am acceptat propunerile lui George Simion pentru a fi premier sau pentru a candida din partea AUR pentru Președinție? Pentru că nu e omul oamenilor lui, al celor care cu adevărat îl susțin, el este omul altora, al celor care nu au nimic în comun cu binele poporului”, a mai adăugat el.

Mai mult, într-un podcast, difuzat în aceeași perioadă, el insinua că liderul AUR este „viclean”.

„A fost un demers fluviu al unei societăți întregi care, practic, a văzut o posibilitate, știți, de schimbare. Și aici am fost și eu angrenat, am greșit, am plătit pentru asta. Ce am învățat? Cum să fac să mă feresc de ceea ce în cea mai importantă rugăciune, și anume „Tatăl Nostru”, spui „și ferește-mă, Doamne, de cel viclean”. Știți că dacă spui „ferește-mă, Doamne, de cel rău”, am mai auzit poziția asta, este inutil, că dacă mă uit la cine este deținătorul de putere la Cotroceni, mă feresc și singur. Dar de viclean nu este o chestiune simplă. Și cam asta s-a întâmplat în acest areal de care m-ați întrebat mai devreme. E greu să te ferești de vicleni, dar până la urmă te ferești. Asta este cel mai important. Și după ce te-ai ferit, știi, ulterior, ce este de făcut. Asta este tot”, a explicat Georgescu, întrebat de ce s-a rupt atunci conexiunea dintre el și partidul AUR, potrivit Antena 3 CNN.

Cu toate acestea, la doar câteva luni distanță, părerea fostului candidat pro-rus la președinție despre George Simion s-a schimbat radical. Iar după ce CCR i-a respins candidatura la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu a decis să îl susțină pe liderul AUR în cursa pentru Cotroceni.

După o întâlnire cu Călin Georgescu, șefa POT Anamaria Gavrilă și George Simion au anunțat miercuri că vor candida la alegerile prezidențiale.

Dacă ambele candidaturi vor fi validate, unul dintre ei se va retrage, au spus cei doi. „Cadrul în care transmitem acest mesaj nu este unul constituţional şi democratic. Trebuie să revenim la normalitate şi la turul dou. După ce noi, preşedinţii celor două partide suveraniste, împreună cu domnul Călin Georgescu, ne-am întâlnit, vă putem spune care este planul. Toată presiunea pe revenirea la turul doi. Noi, ca tineri, vom continua această mişcare suveranistă cu acceptul domnului Călin Georgescu şi vom face paşii necesarii mai departe”, a spus George Simion.

„Aşadar, atât George Simion, cât şi eu, Anamaria Gavrilă, ne vom depune candidaturile. Avem nevoie de voi să fiţi alături de noi. Ca urmare a validării definitive a acestor candidaturi, unul dintre noi se va retrage. Trebuie să dăm acestei mişcări suveraniste toate şansele. Fiţi lângă noi, fără voi, noi nu putem. Noi doar reprezentăm ceea ce sunteţi şi trăiţi voi”, a spus și președinta POT.

Simion a anunțat că echipele AUR și POT vor strânge semnături, în zilele următoare, pentru candidatura sa și a liderei Partidului Oamenilor Tineri Anamaria Gavrilă la alegerile prezidențiale.

„Dacă ne mișcăm și lumea se mișcă în ritmul ăsta, pentru că este o emulație, sunt cozi la această oră în sediile noastre de partid din țară, ar urma ca eu să-mi depun dosarul vineri la ora 15:00, iar Anamaria sâmbătă la ora 15:00”, a adăugat el.

Potrivit Biroului Electoral Central (BEC), termenul limită pentru înregistrarea candidaturilor la alegerile prezidențiale din 2025 este 15 martie, ora 24:00.

