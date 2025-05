Patronul FCSB, Gigi Becali, a dezvăluit la Studio Politic, de la Digi24, discuția pe care a avut-o cu George Simion în noaptea alegerilor prezidențiale, dar și faptul că, în ultimele zile de campanie electorală tindea spre Nicușor Dan.

„Vă spun trăirile mele. El s-a supărat, dar e problema lui. I-am zis că el ne-a adus în starea asta. Nu știam cu cine să țin, i-am promis pe 18 martie. Atunci mi-a spus că are nevoie de sprijinul meu în turul doi cu Nicușor Dan. I-am promis, numai că, stăteam și mă gândeam. Mă uitam la Nicușor Dan. Unii îmi ziceau că pe mine mă arestează primul sau se răzbună (George Simion-n.r.). N-ar fi mai bine Nicușor, care a spus că respectă Constituția și-l pune premier pe Bolojan dacă vor și partidele?! Mai bine un om care respectă legea, Constituția și nu mai am nicio treabă că se va răzbuna. Ca dovadă, că acum o lună spuneam că nu am nicio treabă, dar îi știam vicleniile lui Simion. Azi i-am scris și i-am spus: voiam să ieși președinte, că mă interesa să-l studiez pe omul Simion cum va ieși din încurcătura dracilor în care a intrat. Dracii nu-l mai lăsau să vorbească. Dacă mie mi-era teamă și eram îndoit. Eu, care eram prietenul lui, nu-l mai voiam președinte. Mă bucuram când vedeam că Nicușor crește în sondaje”, a declarat Becali.

Becali a precizat că, în noapte alegerilor, a vorbit cu George Simion și i-a atras atenția că nu va mai avea șansa de acum și că „nu vei mai câștiga niciodată în politică.”

„I-am spus în seara aia: George, am venit ca un frate mai mare ca să te îmbărbătez. I-am zis, George, uită-te la mine, niciodată în viața ta, asta a fost șansă unică în viață. De ce? Petru că tu și Georgescu ați picat pe un trend suveranist în lume și în Europa, dar de acum încolo, când or să vadă oamenii deștepți ai României, că ei n-au intrat până acum în politică pentru că nu aveau loc de partidele care țineau monopolul, când au văzut că există un culoar să fie în politică, vor intra ei, mai deștepți și ca tine, și ca mine, și vor lua blocul ăsta suveranist și tu nu vei mai câștiga niciodată în politică. Îi vor strânge eu pe oamenii valoroși ai României să facă un partid, nu cu vagabonți că ne-am săturat", a precizat Gigi Becali.

