Ciolacu: Am votat ordinea și nu haosul. Nu ne permitem o criză politică pentru că ar duce la incapacitate de plată

Marcel Ciolacu a votat duminică dimineața în București. Premierul a fost însoțit la urne de primarul Sectorului 4, Daniel Băluță. Marcel Ciolacu a declarat, după ieșirea de la urne, că a votat pentru ordine. „Nu ne permitem o criză politică în acest moment pentru că ar duce la haos, la o incapacitate de plată,” a precizat premierul.

„Am votat ca România să meargă înainte alături de partenerii din UE, alături de partenerii din NATO. Am ales astăzi ordinea și nu haosul și cred că România trebuie să aibă un președinte care are deja o majoritate parlamentară, astfel încât să poată să vină cu reformele și să își pună în aplicare programul cu care a candidat. Un singur candidat a avut un astfel de program pentru țară. Am votat din toată inima ca România să meargă înainte din acest moment”, a declarat premierul Marcel Ciolacu.

Premierul a atras atenția că nu ne „permitem o criză politică în acest moment pentru că ar duce la haos.”

„Românii vor vota cum știu ei mai bine și mă bucur că avem un număr atât de mare de români care au votat și în diaspora și sunt ferm convins că va fi și mai mare cu românii care votează în România. Au de ales cu adevărat românii de un moment de ordine și cred că asta așteptăm cu toții. Nu cred că ne permitem o criză politică în acest moment pentru că ar duce la haos, la o incapacitate de plată și nu ne dorim acest lucru,” a adăugat premierul.

Întrebat ce i-a transmis emisarului american James Trainor, cu care a discutat despre alegerile prezidenţiale, Marcel Ciolacu a răspuns: „Că alegerile din România vor fi organizate corect, la fel cum sunt toate alegerile organizate de 35 de ani. Nu au fost probleme majore nici la ultimele alegeri şi nu vor fi probleme majore nici acum”.

Premierul a subliniat că implicarea Executivului în organizarea scrutinului este exclusiv de ordin administrativ.

Duminică, la ora 07:00, s-au deschis urnele de vot pentru turul întâi al alegerilor prezidențiale din acest an, după ce precedentul scrutin, din noiembrie 2024, a fost anulat de Curtea Constituțională.

Editor : A.P.