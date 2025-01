Ciprian Ciucu, prim-vicepreședinte PNL, a spus la Digi24 că atât liberalii, cât și social-democrații, vor face sondaje pentru a testa mai multe nume înaintea alegerilor prezidențiale din 4 mai. Totuși, susține el, candidatul comun al coaliției rămâne Crin Antonescu. Ciucu a spus că nu s-a discutat „nici măcar informal” despre susținerea primarului Capitalei, Nicușor Dan, care și-a anunțat și el candidatura. Totuși, el nu exclude total o astfel de variantă.

„Nu știu ce se află în grădina PSD. Pentru ceea ce se întâmplă la PSD pot să vorbească doar membrii reprezentativi ai PSD. Pot să vă zic doar foarte clar că în acest moment nu s-a discutat nici măcar informal varianta Nicușor Dan. Am înțeles că domnul primar general nu are susținea USR. Am văzut mai multe declarații ale membrilor pe USR care au spus că nu-i înțeleg candidatura și că nu îl susțin, ei având candidatul propriu, pe doamna Lasconi. Eventual, dacă ar reuși la un moment dat să obțină o astfel de decizie și între noi și PSD să intervină nu știu ce neînțelegeri, atunci ar putea fi una dintre multele opțiuni pe care le-am putea avea”, a spus Ciucu.

„Dar în acest moment, ceea ce pot să să vă spun este că nu a discutat nimeni nici în forurile statutare și de conducere ale partidului, nici măcar informal, opțiunea de a merge cu domnul primar Nicușor Dan care are, de altfel, foarte multe lucruri de făcut în București. Adică înainte să-ți dorești să candidezi la o poziție atât de importantă în stat, este foarte important să livrezi ceva la tine în comunitate. Și domnul Nicușor Dan este responsabil în fața bucureștenilor, care l-au investit încă o dată cu încredere, să facă ceea ce a promis și nu a făcut până acum”, a continuat el.

Ciucu a explicat și de ce vor fi făcute sondaje de opinie, chiar dacă PSD și PNL s-au înțeles să-l susțină pe Crin Antonescu la prezidențiale.

„Nu poți să ai niște alegeri fără să ai niște sondaje, adică ele erau inerente. Ele au fost aduse în discuție ieri aseară de către cei de la Partidul Social Democrat, care au spus: noi vom face propriul nostru sondaj. În această în această situație, noi am spus că și noi vom face propriul nostru sonda. Din câte am văzut, există un protocol care nu spune doar că vom avea un candidat comun, ci spune vom avea un candidat comun în persoana domnului Crin Antonescu, care s-a trezit aruncat în arenă, poate din punctul meu de vedere prematur, și a devenit ținta foarte multor atacuri, așa cum era de așteptat de altfel, pentru că oricine ar fi fost în poziția domniei sale ar fi trecut prin aceleași furci caudine”, a spus Ciucu.

„Eu am luat această candidatură ca o bună intenție a domnului Antonescu, eu personal, dar nu prea se fac lucrurile așa. Noi am propus: hai să testăm mai mulți candidați, că va fi fi Antonescu sau altcineva, dar măcar să aruncăm mai multe nume pe piață, tocmai ca să nu se întâmple ceea ce s-a mai întâmplat, pentru că poate să-i scadă șansele devenind țintă, dar în acest moment mergem mai departe cu candidatura domnului Antonescu. Aceste sondaje se fac se fac pentru că n-ai cum să intri în alegeri fără sondaje, iar dacă PSD face un sondaj, trebuie să facem și noi un sondaj, cel puțin pentru calibrare, pentru verificare”, a continuat oficialul liberal.

El a adăugat că nu s-a discutat despre ce nume vor fi testate în aceste sondaje.

„Acest lucru va trebui să îl discutăm în în perioada următoare. E normal ca liderii partidului să fie testați, măcar să știm și noi cum stăm, indiferent dacă vor candida sau nu. Dar e normal ca întotdeauna vectorii de imagine ai unui partid să fie testați sociologic, să vedem dacă au încredere oamenii în ei, că dacă n-au încredere, poate vin alții în locul lor. Dacă oamenii nu au încredere în mine ca lider, poate e bine să mă duc acasă. Mă refer la mine, da, nu la altcineva”, a explicat el.

