Coliban: E foarte important să înțelegem ce ne spune electoratul și el ne cere să avem un singur candidat

Vicepreşedintele USR Allen Coliban a explicat, pentru Digi24, motivele pentru care îi cere Elenei Lasconi să facă un pas în spate și să renunțe la cursa pentru Cotroceni. „E foarte important să înțelegem ceea ce ne spune electoratul,” a declarat Cobiban, care, însă, a precizat că, indiferent de decizia Elenei Lasconi, „va susține candidatul susținut de USR.”

„Aș vrea să nuanțez felul în care Elena devine bătăioasă și abordează cu moralul foarte determinat această campanie electorală. Elena merită respectul nostru și recunoștința noastră pentru felul în care s-a bătut în ultimul an, scoțând USR dintr-o criză și obținând un rezultat istoric. Pe de altă parte, cred că suntem datori fiecare dintre noi să înțelegem contextul în care ne aflăm acum și care este miza acestor alegeri. (...) Într-un astfel de context trebuie să fim suplimentar responsabili și e foarte important să înțelegem ceea ce ne spune electoratul. Și mesajele pe care le-am primit în ultima perioadă sunt semne de întrebare: Ce faceți, cum procedați astfel încât lucrurile acestea să nu ducă la o alegere în turul doi între, de exemplu, Ponta și Simion? Astfel de situații necesită chibzuință și analiza tuturor opțiunilor. Din puctul meu de vedere, de ce astăzi, pentru că astăzi se depun candidaturile și e important de spus, semnăturile care se depun și pe care le-a depus Elena, au fost strânse și de noi, de USR Brașov.

După aceste 6 zile vom intra în modul de campanie electorală și vom susține orice candidat va fi candidatul susținut de către USR. Însă aceste 6 zile ar trebui să fie despre care este cea mai bună soluție și dacă mai avem vreo șansă de a da un singur candidat pe zona aceasta a electoratului reformist. Pentru că din punctul meu de vedere și din tot ceea ce reiese din reacțiile online, electoratul nostru asta ne cere să facem cumva să avem un singur candidat,” a declarat Allen Coliban.

Vicepreședintele USR a declarat că nu a fost deranjat de faptul că a fost făcut „fricos” de Elena Lasconi și că e nevoie de curaj pentru pentru a pune acele întrebări necesare.

„Nu am o problemă cu astfel de apelative. Eu cred că e nevoie de curaj pentru a fluiera în biserică și pentru a pune acele întrebări pe care, de altfel, electoratul nostru ni le transmite. Din punctul meu de vedere, eu nu am făcut campanie în intern sau nu am militat pentru un candidat sau pentru celălalt. Militez pentru a avea o șansă de a duce candidatul cel mai bine plasat în turul doi. Și pentru aceasta cred că este nevoie, repet, de dialog, de înțelepciune și de o analiză foarte atentă, o înțelegere foarte atentă a felului în care electoratul nostru se poziționează în această cursă. De aceea, pot, bazându-mă și pornind de la cifre, nu găsesc altă variantă obiectivă și rațională de a lua astfel de decizii, am făcut postarea, o postare la care primim foarte multe reacții și foarte multe comentarii chiar din partea celor care ne susțin, care ne-au susținut în campanie, care ne susțin, ne-au susținut și inclusiv financiar,” a transmis Coliban.

Întrebat dacă ar merge pe varianta Nicușor Dan pentru că sondajele îl arată că stă mai bine sau pentru că consideră ar fi mai bun de președinte, Coliban a răspuns că: „Cred că este mai important decât ce cred eu, e mai important este ce crede electoratul nostru și lucrurile acestea se obțin prin cercetări sociologice, prin analize cantitative, calitative. Pe baza lor putem să luăm o decizie. Altfel suntem într-o zonă a emoției. Într-adevăr, votul la final este un vot bazat pe emoție, dar deciziile politice în cadrul partidelor ar trebui să se facă rațional. Ăsta este crezul meu și pentru asta am militat întotdeauna.”

Vicepreședintele USR a precizat că, în final, va susține candidatul susținut de USR, indiferent dacă acesta este Elena Lasconi sau Nicușor Dan.

„Voi face campanie pentru candidatul susținut de USR. Sunt vicepreședinte USR și consider că principala miză este să creștem acest pol, singurul pol reformist la ora actuală. Voi susține candidatul susținut de USR,” a adăugat Coliban.

Președinta USR, Elena Lasconi, și-a depus joi după-amiază candidatura la președinție pentru alegerile de pe 4 mai. Ea a declarat la sediul BEC, după depunerea candidaturii, că „nu putem repeta greșelile de anul trecut (anularea alegerilor - n.r.). Pe 4 mai avem nevoie să se facă dreptate, avem nevoie de alegeri sigure, avem nevoie de alegeri corecte”.

Editor : A.P.